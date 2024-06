Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào khoảng 5h30 sáng 8/6, tại số 23 Hàng Vải xảy ra cháy lớn. Lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ.

Nơi xảy ra vụ cháy

Nơi xảy ra cháy là căn nhà xảy ra cháy là ngôi nhà kinh doanh cà phê và tre, trúc, diện tích khoảng 20m2 (tầng 1 bán tre, trúc và cafe, tầng 2 là khu vực bàn uống cafe và quầy pha chế, sân thượng là khu vực để bàn ghế uống cà phê.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được vụ hỏa hoạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 8/6, tại số 8 Nguyễn Lân (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) đã xảy ra cháy. Lửa và khói bùng lên từ cơ sở bên ngoài có đề biển hiệu "giao hàng nhanh" (lúc này đã đóng cửa, bên trong không có người).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các chiến sĩ PCCC quyết định phá cửa để có thể tiếp cận đám cháy nhanh và ngăn chặn cháy lan, cháy nhiều tài sản phía trong cơ sở.

Đám cháy sau đó nhanh chóng được dập tắt, vụ việc không ghi nhận thương vong về người, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian qua, toàn thành phố Hà Nội có hơn 900 tổ công tác liên ngành ra quân tiến hành tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy (nơi xảy ra sự cố cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong), Công an thành phố đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ cùng Công an các quận, chỉ đạo Công an các phường thành lập 33 tổ công tác, chia làm 3 buổi/ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp Công an quận Cầu Giấy tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các tổ công tác của Ủy ban nhân dân 8 phường trên địa bàn quận, tiếp tục triển khai thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra.

Đồng thời, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã để tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 20/6/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố.