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Cháy nhà ở TPHCM

Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng
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Căn nhà một trệt, một lầu rộng khoảng 100 m² ở TPHCM bốc cháy giữa trưa. Người bên trong kịp thoát ra ngoài, không ghi nhận thương vong.

Khoảng 12h ngày 3/10, một căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 100 m² trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, phường Minh Phụng, TPHCM bốc cháy.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu, đồng thời huy động phương tiện tìm cách dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy chia nhiều hướng tiếp cận, triển khai phương án khống chế đám cháy sau ít phút.

- Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ căn nhà, đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy. Ảnh: N.T.

Theo UBND phường Minh Phụng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài nên không có thương vong. Thiệt hại tài sản ban đầu được xác định không đáng kể.

Công an phường Minh Phụng phối hợp các đơn vị thuộc Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài. Ảnh: N.T.

Tags

cảnh sát PCCC

Minh Phụng

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