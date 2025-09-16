Cháy nhà ở Hà Nội: Xót xa cảnh bố mẹ ôm 2 con nhỏ tử nạn trong nhà vệ sinh

Theo đó, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín vào lúc 4h40' cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 TP đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn).

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Bên trong ngôi nhà cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Một người trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết trên tờ Dân trí, thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 thành viên đều nằm ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà cháy có 2 lối thoát hiểm nhưng các nạn nhân không kịp chạy thoát dẫn tới sự việc đau lòng.

"Khi lên tới nơi, tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2", nhân chứng xót xa kể lại.