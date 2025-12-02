Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc) khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người khác bị thương.

Clip hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, người dân trong khu vực phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà của hai mẹ con sinh sống lâu năm tại đây. Nhiều người lập tức leo lên tầng 1, đập kính tìm cách cứu những người mắc kẹt bên trong.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Có 3 người thoát được ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Riêng bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong phòng ở tầng 1, do lửa bùng mạnh nên người dân không thể tiếp cận để đưa ra ngoài.

Hiện trường ngôi nhà sau vụ cháy.

Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong; người phụ nữ cùng em rể và bé gái 10 tuổi bị thương. Trong đó 2 người trưởng thành được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng.

Cũng theo các nhân chứng, thời gian gần đây, người nữ chủ nhà có biểu hiện bất thường về tâm lý, thường xuyên đi lang thang. Do đó, đến ngày 1/12, người em rể đến ở lại để trông chừng chị và hai cháu nhưng chỉ sau một ngày thì vụ cháy xảy ra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an điều tra, làm rõ.