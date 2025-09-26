HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy nhà cao tầng ở TPHCM, 6 người được giải cứu

Nguyễn Dũng |

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng 16h22 ngày 25/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 3 đã điều động 4 xe cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy nhà cao tầng ở TPHCM, 6 người được giải cứu- Ảnh 1.

Người trong căn nhà đang cháy trèo ra ngoài qua thang

Lực lượng cứu hỏa triển khai 2 lăng B, 2 máy bơm và 2 đường vòi A, khống chế và dập tắt đám cháy nhanh chóng.

6 người bị mắc kẹt bên trong cũng đã được các chiến sĩ dùng thang giải cứu ra ngoài an toàn.

Clip chiến sĩ chữa cháy dập lửa và cứu người

Căn nhà bị cháy có kết cấu 1 trệt, 1 lửng, 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 58,6 m². Đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Thống kê ban đầu, thiệt hại tài sản được xác định là khoảng 1 m² diện tích tầng trệt, cùng một bếp mini và một nồi nhôm. Rất may không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chuyên gia nhận định về BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 và các chỉ đạo ứng phó
Tags

đám cháy

Chiến sĩ

báo cháy

phường Xuân Hoà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại