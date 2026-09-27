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Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt

Viên Minh
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Do lửa bao trùm tầng 1 căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, 2 người mắc kẹt phía trên được cảnh sát tiếp cận qua nhà liền kề và đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng 5h12 ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai.

Lực lượng chức năng điều 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 cùng phân đội Linh Đàm đến hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 30m² mỗi sàn. Qua trinh sát, lực lượng chữa cháy xác định lửa xuất phát từ tầng 1, nơi có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Khói và khí độc từ khu vực cháy có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, toàn bộ tầng 1 bị lửa bao trùm. Qua nắm tình hình, cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác định vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn.

Trước tình huống này, chỉ huy chữa cháy tổ chức nhiều hướng tiếp cận. Một tổ công tác được phân công di chuyển qua khu vực tầng tum của nhà liền kề để tìm kiếm, tiếp cận người mắc kẹt.

Cùng lúc, lực lượng chữa cháy triển khai 2 mũi lăng B, trực tiếp phun nước vào khu vực cháy, khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan. Các cán bộ, chiến sĩ mang thiết bị bảo hộ và bình thở tiếp tục di chuyển lên các tầng để tìm kiếm người còn ở bên trong.

Sau thời gian triển khai chữa cháy và cứu nạn, đến khoảng 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hai người mắc kẹt trong nhà được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài an toàn qua nhà liền kề, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Ngoài 2 người được giải cứu, trước đó 4 người trong căn nhà đã tự thoát ra ngoài bằng lối thoát khẩn cấp.

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, người dân được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu và hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường.

Sau vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức bảo vệ tài sản tại các tầng phía trên của căn nhà.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn sinh nhiệt và chủ động bố trí lối thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế. Các gia đình cũng cần trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết để xử lý tình huống ban đầu.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát an toàn và gọi số 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện, đang hot trên mạng xã hội

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