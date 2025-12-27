Cháy nhà, 4 người chết tại Đắk Lắk: ‘Tôi gào gọi tên con, cháu trong vô vọng’

Trưa 27/12, căn nhà số 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nồng mùi khói ám, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Cách nhà 50m, ông Cảnh (cha ruột anh H.K.D - nạn nhân tử vong trong vụ cháy) ngồi lặng trước hiên nhà ông, nơi gia đình đang dựng rạp lo tang lễ. Trước mắt ông, bốn thi thể đặt cạnh nhau. Chỉ sau một đêm, con trai, con dâu và hai cháu nội của ông đã ra đi mãi mãi trong vụ cháy cửa hàng thiết bị điện nước.

Ông Cảnh (đeo kính) ngồi lặng người trước nỗi mất mát lớn.

“ Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày phải tiễn con mình theo cách này… ”, ông Cảnh nói, giọng lạc đi. Người đàn ông ngoài 60 tuổi liên tục đưa tay quệt nước mắt, ánh nhìn thất thần như vẫn chưa thể tin bi kịch vừa ập xuống gia đình.

Gia đình ông có hai người con trai, anh D. là con út. Nhiều năm qua, vợ chồng anh D. cần cù buôn bán thiết bị điện nước, vừa ở vừa kinh doanh. Cuộc sống không dư dả nhưng yên ấm, con cái ngoan ngoãn, mới đây lại đón thêm thành viên mới.

“Con dâu tôi mới sinh, còn đang ở cữ. Cháu bé mới 26 ngày tuổi, cả nhà ai cũng mừng… Vậy mà” , ông Cảnh bỏ lửng câu nói, hai vai run lên.

Rạng sáng 27/12, khi đang ngủ, vợ chồng ông Cảnh nhận được tin báo nhà con trai xảy ra cháy. Cả hai vội vã chạy đến. Trước mắt họ là cảnh lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm căn nhà trong đêm tối.

Toàn bộ ngôi nhà cháy đều bao quanh bởi các ngôi nhà còn lại, không có lối thoát.

“Vợ chồng tôi chỉ biết gào tên con, gọi tên cháu trong vô vọng. Hàng xóm cũng chạy tới dập lửa nhưng không thể” , ông Cảnh nghẹn ngào nhớ lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả một gia đình nhỏ không còn nữa. Người cha già cúi đầu, giọng đứt quãng: “Con tôi, con dâu tôi, hai đứa cháu nội… đi hết rồi. Gia đình tôi biết sống sao đây…”.

Trong nỗi đau tột cùng, ông Cảnh vẫn không ngừng nhắc đến đứa cháu nội út – đứa trẻ may mắn sống sót giữa biển lửa. “Nếu lúc đó bố nó không che chắn cho cháu, tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra.… ”, ông nói rồi lặng người.

Người dân tiếc thương các nạn nhân xấu số.

Do lo ngại cháu bé hít phải nhiều khói, ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình đang làm thủ tục chuyển cháu vào bệnh viện tại TP.HCM để được điều trị chuyên sâu. Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1, 2 vùng mặt, cổ và đang được theo dõi sát về hô hấp.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận anh D.H.Đ. (29 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tình trạng khó thở, thở rít, nghi ngờ ngộ độc khí CO khi tham gia cứu nạn.

Sáng cùng ngày, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân. Chia sẻ với nỗi mất mát quá lớn của gia đình, ông Thái cho rằng đây là bài học đau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, đặc biệt với các hộ gia đình vừa ở vừa kinh doanh.

“Chỉ một sự cố nhỏ như chập điện, rò rỉ gas cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Việc bố trí lối thoát hiểm là yếu tố sống còn để người trong nhà có thể thoát ra khi xảy ra cháy” , ông Thái nhấn mạnh.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng bé trai 26 ngày tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Camera từ hiện trường ghi lại, ngọn lửa bắt nguồn từ trụ điện trước nhà, rồi nhanh chóng cháy lan toàn bộ ngôi nhà.