Cháy ngùn ngụt tại căn cứ không quân Hy Lạp sau vụ rơi máy bay F-4E Phantom II

Màn trình diễn tại căn cứ không quân Tanagra ở Hy Lạp bất ngờ bị gián đoạn sau sự cố nghiêm trọng xảy ra chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh.

Chỉ vài phút sau khi bắt đầu màn trình diễn, một máy bay chiến đấu F-4E Phantom II của Không quân Hy Lạp đã gặp nạn tại căn cứ không quân Tanagra.

Theo kênh truyền hình Hy Lạp ERT, máy bay bất ngờ mất độ cao và lao xuống đường băng. Một đám cháy bùng phát tại căn cứ không quân, trong khi các nhân chứng nhìn thấy cột khói đen bốc lên cách khu vực khán giả vài trăm mét.

Các nhân chứng cho biết máy bay chiến đấu bị gãy làm đôi và ngọn lửa bùng lên do nhiên liệu bị tràn.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Phi đội tiêm kích-ném bom 338, Liên đoàn Không quân chiến đấu 117 của Không quân Hy Lạp, đóng tại Andravida.

Căn cứ không quân Tanagra nằm ở phía Bắc Athens. Các quan chức quân sự cấp cao của Hy Lạp cũng có mặt tại đây vào thời điểm máy bay gặp nạn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của hai phi công. Chưa rõ họ có kịp phóng ghế thoát hiểm hay không. Không có khán giả nào được báo cáo bị thương.

Các lực lượng cứu hộ và một trực thăng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Ban tổ chức đã sơ tán khán giả và đình chỉ chương trình trình diễn hàng không.

Một ủy ban đặc biệt của Không quân Hy Lạp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các giả thuyết ban đầu bao gồm sự cố kỹ thuật hoặc lỗi của phi công khi máy bay đang bay ở độ cao thấp.