"Chảy máu chất xám ngược" tại Ấn Độ

Giờ đây, ngày càng nhiều chuyên gia Ấn Độ lựa chọn trở về quê hương, được thu hút bởi hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh, nền kinh tế số bùng nổ và cơ hội việc làm ngày càng cải thiện ở nhiều lĩnh vực then chốt. Hiện tượng "chảy máu chất xám ngược" này diễn ra vào thời điểm các chính sách nhập cư đang bị siết chặt ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ.

Trong số những người trở về, Shambhavi Gupta theo học đại học ở Mỹ trước khi làm việc tại một ngân hàng đầu tư hàng đầu ở TP San Francisco. Dù có sự nghiệp đầy hứa hẹn tại Mỹ, cô luôn ấp ủ tham vọng lập công ty riêng và quyết định trở về nước 2 năm trước, trong bối cảnh Ấn Độ trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh về kinh tế và công nghệ.

Gupta hiện sống tại TP Mumbai, điều hành Nine Spot Seven - một nền tảng nội dung và sự kiện trong lĩnh vực tài chính. Cô khẳng định không hề hối tiếc về quyết định trở về.

Hội nghị về tác động của trí tuệ nhân tạo tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ hồi tháng 2 Ảnh: AP

Câu chuyện của Gupta phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn. Theo phân tích của Quỹ Nghiên cứu Người quan sát (Ấn Độ), khoảng 1/3 trong gần 600 công ty khởi nghiệp công nghệ tại nước này giai đoạn 2016-2023 do các doanh nhân hồi hương sáng lập. Các nhà tuyển dụng cho biết họ đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người trở về nước. Một yếu tố thu hút chính được nói đến là nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực mới nổi, như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số…

Theo đài Channel NewsAsia, sự cải thiện về chất lượng sống cũng giúp Ấn Độ hấp dẫn hơn. Các thành phố lớn hiện có cơ sở hạ tầng tốt hơn và nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn so với trước.

Mặt khác, chi phí sinh hoạt tăng cao ở nước ngoài và sự bất định ngày càng lớn về chính sách nhập cư cũng khiến nhiều người cân nhắc ở lại Ấn Độ hoặc từ nước ngoài trở về.