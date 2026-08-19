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Cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội, nghi 3 người tử vong

Thanh Hà
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Khoảng 10h30 ngày 19/8, một xưởng gỗ tại phường Chương Mỹ (Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Hơn 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy ra xe cứu thương.

Vụ cháy xảy ra ở khu xưởng tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Thời điểm trên, nhiều người làm việc phía trong đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc khu vực 28 và khu vực 4 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Hà Nội đã điều động lực lượng đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND Phường Chương Mỹ cho biết, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là khu vực xưởng gỗ.

Hơn 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy ra xe cứu thương.

Trước đó khoảng 5 phút, một xe cứu thương khác từ bên trong hiện trường rời đi.

Tiếp tục cập nhật...

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