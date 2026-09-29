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Cháy lớn ở tầng 11 chung cư Conic Boulevard, hàng trăm cư dân hô hoán ôm đồ đạc tháo chạy

MInh Tuệ
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Hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một căn hộ tầng 11, block B, chung cư Conic Boulevard (xã Tân Nhựt, TP.HCM), khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống đất.

Tối 29/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy căn hộ chung cư trên địa bàn .

Trước đó, khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong căn hộ trên đường Huỳnh Bá Chánh. Khói đen nhanh chóng bốc ra khu vực ban công.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên liên tục. Cư dân tại các tầng hô hoán nhau, di chuyển bằng cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai công tác chữa cháy, hỗ trợ người dân thoát hiểm.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tags

cư dân

công an TP.HCM

phòng cháy chữa cháy

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