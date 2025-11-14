HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy lớn ở một trường mầm non, nghi có người tử vong

Thành Đạt |

Trường mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cháy lớn, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương huy động lực lượng để dập lửa, phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cháy lớn ở một trường mầm non, nghi có người tử vong- Ảnh 1.

Cháy lớn ở trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nghi thiệt hại về người. Ảnh cắt từ video.

Đêm 13/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà (Lào Cai) xác nhận, tại trường mầm non Bạch Hà trên địa bàn xảy ra vụ cháy vào khoảng 20h cùng ngày. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, khống chế ngọn lửa.

Theo ông Quỳnh, sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Về thông tin cho rằng có một phụ nữ tử vong trong vụ cháy, ông cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, chưa thể cung cấp thêm.

Tại hiện trường lúc 23h, lực lượng công an vẫn tiếp tục khám nghiệm bên trong khu vực xảy ra cháy. Nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2 của ngôi trường. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

