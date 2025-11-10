Ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy khổng lồ xé toạc một nhà kho nước hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 8/11 tại tỉnh Kocaeli của nước này, sau khi có báo cáo về một đám cháy dữ dội và "một số" vụ nổ.

Thống đốc tỉnh, ông Ilhami Aktas, nói với truyền thông địa phương: "Thật không may, 6 công dân của chúng tôi đã thiệt mạng."

Ông nói thêm rằng một người hiện đang "được nhập viện".

Video đám cháy do nhân chứng quay lại

Được biết, ngọn lửa bùng phát vào buổi sáng và sau đó là một số vụ nổ. Cảnh quay kịch tính cho thấy ngọn lửa xé toạc nhà kho khi những bức tường cháy đen của nó đổ sụp.

Những cột khói lớn dường như bao trùm bầu trời, trong khi lực lượng cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy dữ dội bên dưới. Trong khi đó, hình ảnh cho thấy các bức tường đổ sập xuống đường phố khi những người chứng kiến nhìn với vẻ kinh hoàng.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng đang được điều tra.

Đám cháy đã được kiểm soát trong vòng một giờ sau khi hai tầng bị phá hủy.

Dilovasi, nằm cách Istanbul khoảng 70 km (43 dặm), là một thị trấn công nghiệp, nơi đặt nhiều nhà kho và nhà máy.

Nguồn: The Sun