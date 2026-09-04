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Cháy lớn ở Bắc Ninh, khói bốc cao hàng chục mét

Nguyễn Thắng
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Tối 4/9, một đám cháy lớn xảy ra tại hộ kinh doanh sản xuất gỗ ván ép ở thôn Đại Lâm, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng chức năng huy động 10 xe chữa cháy khẩn trương dập lửa.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh cho biết, khoảng 18h ngày 4/9, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại hộ kinh doanh sản xuất gỗ ván ép trên địa bàn thôn Đại Lâm. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực sản xuất, tạo cột khói lớn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã huy động 10 xe phòng cháy, chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

Cháy lớn Bắc Ninh: Đám cháy khủng hoảng tại hộ sản xuất gỗ ván ép - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 20h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh, đám cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai biện pháp chữa cháy và xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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Tags

Bắc Ninh

cháy lớn

ván ép

lực lượng chức năng

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