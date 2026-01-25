Cháy lớn! Nga ồ ạt trả đũa Ukraine – 10.000 tăng sẵn sàng trận đánh cuối, Kiev nín thở “chờ ông Putin đập bàn"

Nga ồ ạt tấn công trả đũa Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 25/1 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào Ukraine, với nhiều mục tiêu năng lượng và quân sự bị tập kích trong đêm.

Sau một quãng lặng hiếm hoi, các đợt UAV và vũ khí chính xác cao của Nga đã nhằm vào mục tiêu quân sự ở vùng ngoại ô Kiev, Pavlograd và một số khu vực khác. Tại Nikolaevka (thuộc Donetsk, do Kiev kiểm soát), một nhà máy nhiệt điện trúng đòn tập kích, xuất hiện đám cháy lớn, quy mô như "cầu lửa".

Đáng chú ý, một quả bom hàng không có điều khiển của Nga đã đánh trúng Nhà máy nhiệt điện Slavyansk, gây hỏa hoạn và thiệt hại nghiêm trọng.

Ngoài ra, các đợt tấn công còn được ghi nhận tại các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk, cũng như trạm biến áp Kievskaya công suất 750 kV — một mắt xích quan trọng của lưới điện Ukraine.

Nga ồ ạt tấn công trả đũa Ukraine. Ảnh minh họa: TST

Trên hướng Kramatorsk, pháo binh Nga đã sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol tập kích một điểm tập kết tạm thời và kho đạn của lực lượng Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, mục tiêu đã bị phá hủy và phía Ukraine có thương vong.

TST cho biết, Ukraine đang khẩn trương điều các đơn vị nước ngoài và lực lượng đặc nhiệm lên tỉnh Kharkov. Một số nhà quan sát nhận định đây có thể là dấu hiệu thiếu hụt lực lượng dự bị.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, tại khu vực do nhóm quân "Phía Bắc" (Nga) phụ trách, Ukraine đã hứng chịu tổn thất về nhân lực và khí tài, trong đó có một hệ thống pháo phản lực do Mỹ sản xuất. Tình hình trên nhiều hướng tiếp tục căng thẳng với các đợt tập kích qua lại.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn báo cáo của phía Ukraine cho biết, trong các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Nga vào đêm 24–25/1, nhiều mục tiêu hạ tầng và dân sự trên khắp Ukraine đã bị trúng đòn.

Trong đó có các cơ sở năng lượng, đường dây truyền tải điện và cơ sở quan trọng ở Kiev và Kharkiv, khiến hệ thống cung cấp điện và sưởi ấm bị gián đoạn nặng nề giữa đợt lạnh giá.

Theo lực lượng Ukraine, hơn 1,2 triệu điểm sử dụng điện đã bị cắt do ảnh hưởng từ các vụ tập kích, gây mất điện diện rộng và khiến hàng nghìn tòa nhà không có nhiệt trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 °C.

Ukraine còn cho biết số lượng UAV và tên lửa được Nga triển khai lên tới hơn 370 chiếc UAV và hơn 20 tên lửa trong một đêm tấn công nhằm vào các mục tiêu ở nhiều vùng, dẫn tới thiệt hại rộng lớn cho hạ tầng năng lượng và dân sự nước này.

Theo TST, đây là đòn trả đũa của Nga "cho Penza". Trước đó, Quân đội Ukraine chính thức xác nhận đã tiến hành đợt tấn công bằng UAV vào một depot dầu lớn ở tỉnh Penza của Nga trong đêm 22–23/1/2026, khiến kho nhiên liệu bốc cháy và ít nhất hai bồn chứa bị hư hại nặng.

Đây là phần trong chiến dịch nhằm giảm sức mạnh hậu cần và năng lực tiếp tế của Nga, bởi cơ sở này được cho là phục vụ cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga.

Theo thông báo của Tổng tham mưu lực lượng Ukraine, ngoài Penza, một số mục tiêu khác như trạm radar ở Crimea cũng bị tấn công trong cùng chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và kinh tế của Moscow.

10.000 tăng-thiết giáp Nga sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng. Ảnh: TST

10.000 xe tăng-thiết giáp Nga sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng

Ngay sau loạt tập kích mà Nga gọi là "đáp trả Penza", các kênh OSINT Ukraine đồng loạt đưa tin về nguy cơ xuất hiện một trận đánh mang tính quyết định cuối cùng.

Theo các kênh này, quy mô thiết giáp Nga hiện nay tương đương thời điểm mở màn xung đột. Con số được nêu rõ: "nắm đấm xung kích" lên tới 9.000–10.000 xe tăng và số lượng còn lớn hơn các xe bọc thép thuộc nhiều chủng loại như BMP, BTR, BMD, MT-LB.

Trước đó, vào giữa tháng 1 năm nay, tờ Mail (Nga) cho biết, báo cáo mới nhất của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã hé lộ kho khí tài dự trữ của Nga thực tế lớn hơn nhiều so với mọi nhận định trước đây, với số lượng xe tăng chưa đưa vào triển khai lên tới vài nghìn chiếc.

Những con số này được xem là tín hiệu cho thấy mức độ chuẩn bị đã hoàn tất — và chiến dịch tiến công mùa xuân của Nga nhằm vào Ukraine chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm lựa chọn.

Quyết định của ông Putin có thể gây tác động lớn. Ảnh: TST

"Chờ cái đập bàn của ông Putin"

Trong bối cảnh các đợt tập kích qua lại và nhịp độ giao tranh gia tăng trên nhiều hướng chiến tuyến, truyền thông Nga dẫn lời Thiếu tướng Vladimir Popov, Phi công quân sự danh dự Nga, với một nhận định gây chú ý: "Chỉ cần ông Putin đập bàn một cái, mọi việc sẽ được giải quyết ngay lập tức."

Theo ông Popov, các đợt động viên và dòng tình nguyện viên tham gia SVO thời gian qua đã giúp quân đội Nga có nguồn bổ sung quân số liên tục. Tuy nhiên, quy mô hiện tại khoảng 1,5 triệu người, theo ông, chưa đáp ứng yêu cầu của một quân đội phải duy trì cường độ tác chiến kéo dài trên nhiều hướng cùng lúc.

Ông cho rằng Nga cần nâng tổng quân số lên 3 triệu người để có thể luân chuyển lực lượng giữa tiền tuyến, huấn luyện và nghỉ ngơi mà không làm suy giảm sức chiến đấu — một kịch bản mà theo đánh giá của giới quan sát sẽ khiến Ukraine và nhiều nước châu Âu phải nín thở theo dõi.

"Đây là quyết định thuộc về Tổng tư lệnh tối cao. Nếu ông ấy đập bàn một cái, thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức," ông nhấn mạnh.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh tại Anh vừa công bố báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia (RUSI) về kinh nghiệm tác chiến của không quân Nga.

Báo cáo cho rằng nhờ SVO, lực lượng Nga đã tích lũy được mức độ kinh nghiệm thực chiến hiếm có. Trong bốn năm qua, Nga đã điều chỉnh chiến thuật, cơ cấu sử dụng không quân, ưu tiên vũ khí và tăng cường phối hợp với phòng không cũng như lục quân.

Theo RUSI, lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga không còn đặt trọng tâm vào giành ưu thế trên không theo cách truyền thống, mà ưu tiên đánh chặn từ xa, tránh không chiến tầm gần và buộc đối phương phải rút lui. Báo cáo nhận định cách tiếp cận này có thể khiến việc lập kế hoạch tác chiến trên không của NATO trở nên phức tạp hơn.

Phân tích các đánh giá này, tướng Popov cho rằng các chuyên gia phương Tây tạo ra sự tương phản nhằm phục vụ mục tiêu xin thêm ngân sách quốc phòng. Ông nhận định nếu xét riêng từng nước châu Âu, họ thua kém Nga về không quân; nhưng khi cộng gộp lực lượng và tính cả Mỹ, cán cân sẽ thay đổi.

Ông cũng nhắc lại các xung đột trước đây để cho rằng Nga từng bộc lộ điểm yếu về không quân, và vì vậy không nên cho rằng đã đạt tới giới hạn sức mạnh.

Theo ông, để duy trì cường độ tác chiến như hiện nay, Nga cần một quân đội đủ lớn để bảo đảm không quân, phòng không và lục quân đều ở trạng thái sẵn sàng cao — điều mà ông cho rằng phụ thuộc vào quyết định chính trị từ lãnh đạo tối cao.