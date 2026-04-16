Cháy lớn gần bãi xe thử nghiệm trong nhà máy xe điện BYD ở Trung Quốc: Đằng sau thiệt hại là điểm yếu về an toàn!

Vào lúc 2 giờ 48 phút rạng sáng ngày 14 tháng 4 (theo giờ địa phương), một trận hỏa hoạn quy mô lớn đã bất ngờ bùng phát tại bãi chứa xe phế liệu thuộc khu phức hợp sản xuất của BYD tại quận Bình Sơn, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Những đoạn video được người dân quay lại và chia sẻ rộng rãi cho thấy những cột khói đen đặc quánh bốc cao ngùn ngụt, che khuất một góc trời. Lửa cháy cực kỳ dữ dội và lây lan với tốc độ chóng mặt, khiến diện tích bị ảnh hưởng không ngừng mở rộng.

Thậm chí cho đến tận 6 giờ sáng, cư dân sống xung quanh khu vực này vẫn có thể nhìn thấy rõ những luồng sáng từ ngọn lửa chưa được dập tắt hoàn toàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cộng đồng và khiến một số trường học lân cận phải tạm thời đóng cửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 (theo giờ địa phương), thiêu rụi nhiều phương tiện nhưng không gây ra thương vong về người.

May mắn thay, nhờ sự can thiệp nhanh chóng và chuyên nghiệp của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đám cháy cuối cùng đã được khống chế thành công.

Trong thông cáo báo chí chính thức, chính quyền địa phương xác nhận sự kiện này không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người. Đối với một doanh nghiệp được coi là ngọn cờ đầu trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc như BYD, một sự cố nghiêm trọng ngay tại đại bản doanh chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận cũng như các nhà đầu tư.

Trước sức ép của truyền thông, cả giới chức trách lẫn đại diện BYD đều nhanh chóng lên tiếng nhằm dập tắt những tin đồn thất thiệt. Thông tin đính chính khẳng định khu vực phát hỏa là một bãi đỗ xe chuyên dụng chỉ dùng để lưu trữ xe thử nghiệm và xe đã được coi là “phế liệu”. Ngọn lửa không hề bén mảng tới các dây chuyền sản xuất pin trọng yếu hay nhà kho chứa xe thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường.

Bất chấp những lời đính chính từ phía BYD, nhiều ý kiến trên mạng vẫn bày tỏ sự châm biếm sâu sắc đối với chiến dịch quảng cáo về loại pin Blade không bao giờ bốc cháy của tập đoàn này.

Đặc biệt, nguyên nhân gây cháy cũng được làm rõ là do một đơn vị thi công thuê ngoài thao tác sai quy định trong quá trình tháo dỡ thiết bị cũ, làm tia lửa vô tình bắt vào các vật liệu cách nhiệt và bén thành đám cháy lớn. Qua đó, nhà sản xuất này kiên quyết bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng hỏa hoạn xuất phát từ lỗi tự bốc cháy của xe điện hay do khiếm khuyết của dòng pin Blade.

Dù nguyên nhân trực tiếp không đến từ chất lượng sản phẩm, nhưng dưới góc nhìn của các chuyên gia an toàn lao động, sự kiện này lại lật tẩy một vấn đề nhức nhối khác: những điểm mù trong việc quản lý các đội ngũ thi công bên thứ ba.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây cháy là do đơn vị thi công bên ngoài vi phạm quy tắc an toàn khi tháo dỡ thiết bị làm bén lửa vào vật liệu dễ cháy, không liên quan đến lỗi tự cháy của pin.

Trong môi trường nhà máy phức tạp, việc phó mặc hoàn toàn trách nhiệm cho các đơn vị bên ngoài thông qua những bản hợp đồng mang tính hình thức là một sai lầm phổ biến. Sự yếu kém trong khâu giám sát phê duyệt các thao tác phát sinh lửa, sự thiếu hụt trang thiết bị chữa cháy tại chỗ và thói quen tích trữ vật liệu dễ cháy không đúng quy định chính là những mồi lửa chực chờ tàn phá tài sản doanh nghiệp.

Vụ việc tại cơ sở Bình Sơn là một minh chứng đắt giá cho thấy ngay cả những tập đoàn khổng lồ cũng có thể phải trả giá đắt nếu lơ là công tác an toàn. Việc tiến hành các hoạt động hàn xì hay cắt gọt kim loại gần khu vực tập trung lượng lớn vật liệu dễ cháy như ô tô và thiết bị phế liệu mà không có biện pháp phòng ngừa triệt để là một rủi ro không thể chấp nhận được.

Bên cạnh những phân tích mang tính chuyên môn, sự cố này cũng làm dấy lên một làn sóng bình luận mỉa mai từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi nhớ lại những chiến dịch tiếp thị rầm rộ của BYD trong quá khứ, khi hãng này tự hào tuyên bố công nghệ pin Blade của họ an toàn tuyệt đối và sẽ xóa bỏ hoàn toàn khái niệm tự cháy khỏi từ điển xe điện.

Sự kiện đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý an toàn nhà máy đối với hoạt động thi công sinh lửa, lưu trữ hóa chất, xử lý xe năng lượng mới và giám sát đội ngũ thuê ngoài.

Dù lời giải thích của nhà sản xuất về nguyên nhân cháy do thi công ngoài được đưa ra với logic rất chặt chẽ, nhưng đối với công chúng, việc chứng kiến một cơ sở thuộc tập đoàn ô tô bốc cháy dữ dội vẫn mang lại cảm giác mâu thuẫn sâu sắc.

Họ cho rằng việc BYD cố gắng tách biệt định nghĩa giữa xe thử nghiệm bốc cháy do ngoại cảnh và xe thành phẩm tự cháy chỉ là một cách thức khéo léo để bảo vệ hình ảnh thương hiệu, thay vì nhìn nhận trực diện vào những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ.

Tựu trung lại, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ luôn là ưu tiên hàng đầu. Và chắc chắn vụ hỏa hoạn lần này có thể được coi là một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc các doanh nghiệp sản xuất phải thắt chặt hơn nữa mọi quy trình vận hành và loại bỏ hoàn toàn tâm lý chủ quan trong quản lý nhà máy.

Tham khảo: Zhihu, Carnewschina