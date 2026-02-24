HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM

Anh Vũ |

Hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 24-2, Công an phường Phước Long (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Cháy cửa hàng nội thất ở TPHCM gây thiệt hại lớn cho nhiều tài sản - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 15 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ cửa hàng nội thất nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (cạnh đường 268), phường Phước Long. Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, hoả hoạn cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, vào ngày 4-2, tiệm bánh ngọt Kica (nằm bên cạnh cửa hàng nội thất) cũng bốc cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Cháy cửa hàng nội thất ở TPHCM gây thiệt hại lớn cho nhiều tài sản - Ảnh 2.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Cháy cửa hàng nội thất ở TPHCM gây thiệt hại lớn cho nhiều tài sản - Ảnh 3.

Cột khói bốc cao.

Cháy cửa hàng nội thất ở TPHCM gây thiệt hại lớn cho nhiều tài sản - Ảnh 4.
Phát hiện bom nặng hơn 226 kg chỉ cách móng nhà 40 cm ở Quảng Trị
Tags

cháy cửa hàng nội thất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại