Phát hiện bom nặng hơn 226 kg chỉ cách móng nhà 40 cm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC |

Quả bom MK82 nặng hơn 226 kg còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện cách móng một ngôi nhà ở Quảng Trị khoảng 40 cm và đã được xử lý an toàn.

Phát hiện bom MK82 nặng 226 kg cách móng nhà 40 cm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Phát hiện bom MK82 tại Quảng Trị. Ảnh: PeaceTrees Vietnam

Ngày 24-2, Đội rà phá bom mìn của PeaceTrees Vietnam cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn một quả bom MK82 tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân.

Trước đó, trong lúc đào đất làm sân, chị Hồ Thị La phát hiện phần đuôi quả bom lộ ra dưới lòng đất, vị trí chỉ cách móng nhà khoảng 40 cm. Nhận thấy vật thể có thể gây nguy hiểm, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin và đề nghị phối hợp từ cơ quan quân sự tỉnh, lực lượng chuyên môn của PeaceTrees VietNam nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các nhân viên kỹ thuật tiến hành đào thủ công trong hơn 2 giờ 30 phút để tiếp cận toàn bộ thân bom, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ rủi ro.

Quả bom MK82 nặng hơn 226 kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định. Việc xử lý kịp thời giúp đảm bảo an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.

bom MK82 Quảng Trị

