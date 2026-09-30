'Chạy' kết luận tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị đến 3 năm tù

Sau khi chồng là DJ Thái Hoàng bị tuyên 16 tháng tù giam liên quan đến ma túy, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc "chạy" kết luận giám định tâm thần cho chồng. Kết quả, Thái Hoàng bị tạm giam 6 tháng, chữa bệnh bắt buộc 10 tháng, còn Ngọc thì vướng vòng lao lý.

Chồng mới ra tù vợ lại đi tù

Sáng 30/9, trước khi bước sang phần luận tội, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án với 65 bị cáo trong vụ “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mức án được đề nghị thấp cho hưởng án treo có thời gian thử thách. Người bị đề nghị cao nhất là “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh với tổng 30 năm tù cho 3 tội danh.

Trả lời xét hỏi trước đó, trừ bị cáo Mai Anh, các bị cáo khác đều thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, vợ của Trần Thái Hoàng, tức DJ Thái Hoàng) bị xét xử tội “Đưa hối lộ”. Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Tại tòa, bị cáo Ngọc khai đã đưa cho Nguyễn Thị Mai Anh 600 triệu đồng nhằm tác động đến hội đồng giám định, để chồng được kết luận mắc bệnh tâm thần, qua đó có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Ngọc thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết chồng đã chấp hành xong hình phạt và đang ở nhà.

Ngọc khai khi chồng mới bị bắt, Mai Anh cầm tiền và nói sau khoảng 2 - 4 tuần sẽ lo cho người này được đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, thực tế phải 6 tháng sau DJ Thái Hoàng mới được đưa đi giám định.

Sau khi có kết quả, Mai Anh tiếp tục nói chồng Ngọc sẽ được về nhà nhưng cuối cùng vẫn phải ở bệnh viện thêm 10 tháng.

“Chồng bị cáo bị xử phạt 16 tháng thì bị tạm giam 6 tháng và đi chữa bệnh 10 tháng không được về nhà”, bị cáo Ngọc nói.

Đánh giá về hành vi của mình, Ngọc cho rằng do không hiểu biết pháp luật nên đã nghe và làm theo người khác.

Các bị cáo tại phiên tòa

DJ Thái Hoàng tàng trữ trái phép chất ma túy

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định, Trần Thái Hoàng (SN 1991, ở Hải Phòng) bị Công an thành phố Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau khi Hoàng bị bắt, thông qua mối quan hệ xã hội, vợ của Hoàng là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc liên hệ với Nguyễn Tuấn Minh để nhờ giúp đỡ. Minh hẹn gặp Ngọc tại một quán ăn ở TP Hải Phòng. Tại đây, Minh bảo với Ngọc sẽ lo “cho Hoàng đi giám định tâm thần để từ đó Hoàng không bị xử lý hình sự và được về nhà luôn không bị tạm giam nữa”. Minh hứa sẽ nhờ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh để lo việc cho Hoàng với chi phí là 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng nhưng Minh không đồng ý. Đến ngày 28/4/2023, Công an Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thái Hoàng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tạm giam.

Ngày 7/5/2023, Ngọc chuyển cho Minh 800 triệu đồng để lo việc cho chồng. Theo lời của bị cáo Ngọc tại tòa, khi đó Minh hứa hẹn, sau hai tuần Hoàng sẽ được đi giám định tâm thần. Đến hẹn nhưng chồng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại thúc giục thì Minh cho Ngọc số điện thoại của “bà trùm” Mai Anh để trao đổi.

Ngày 22/8/2023, Công an thành phố Hải Dương (cũ) ra Quyết định trưng cầu Viện pháp y Tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Trần Thái Hoàng. Sau đó, Hoàng được bàn giao cho Viện pháp y để theo dõi giám định nội trú.

Khoảng tháng 9/2023, Mai Anh bảo Ngọc chuyển thêm cho Mai Anh 600 triệu đồng để lo chạy kết luận giám định cho DJ Thái Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau đó, Ngọc đã chuyển đủ 600 triệu đồng cho “bà trùm”.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian Hoàng theo dõi giám định, Mai Anh đến nhà ông Trần Văn Trường đưa 200 triệu đồng để đặt vấn đề kết luận giám định cho Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi Hội đồng giám định họp lần cuối, Trường lần lượt gọi cấp dưới vào phòng làm việc và đưa tiền để giám định cho DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 29/9/2023, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định đối với Hoàng, kết luận: “Tại thời điểm giám định bị can Trần Thái Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”

Ngày 6/10/2023, Viện KSND thành phố Hải Dương (cũ) đã ra Quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Trần Thái Hoàng.