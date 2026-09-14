Chạy đua hoàn thiện dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng

Sau nhiều năm đình trệ, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 đang được tập trung hoàn thiện để hướng tới mục tiêu bàn giao vào tháng 11 tới. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570 km2, gồm khu Nam và trung tâm TPHCM.

Dự án được tái khởi động từ tháng 2/2026. Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, nhà đầu tư dự án, các hạng mục chính hiện cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang đồng loạt triển khai phần việc còn lại, từ hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh đến vận hành thử, nhằm đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và mỹ quan.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống các cống kiểm soát triều kết hợp tuyến đê, kè ven sông Sài Gòn, có nhiệm vụ hạn chế nước triều xâm nhập vào khu vực đô thị. Trong đó, 6 cống lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ 40-160 m. Hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm có khẩu độ 10-25 m.

Tại công trường cống kiểm soát triều Mương Chuối, ông Hữu Mạnh, kỹ sư giám sát, cho biết việc dự án được tái khởi động đã tạo thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân. Nhà đầu tư cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư đang dốc hết sức để tăng tốc thi công, hoàn thành công trình và bàn giao vào tháng 11, góp phần giảm ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân thành phố.

Cống ngăn triều Mương Chuối đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: PV

Theo nhà đầu tư, khi hoàn thành, hệ thống sẽ kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, đây là địa bàn các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Không chỉ ngăn nước triều, hệ thống còn được kỳ vọng hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị. Khi vận hành, công trình có thể chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thoát nước mưa.

“Trong những đợt mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống sẽ góp phần hỗ trợ trữ nước mưa, giảm áp lực lên mạng lưới cống hiện hữu. Công trình cũng có vai trò hạn chế và ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn vào hệ thống kênh rạch trong phạm vi kiểm soát khi triều cường lên cao. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian sống”, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam nói.