Cháy chung cư 21 tầng ở Seoul: Người dân hoảng loạn nhảy xuống từ ban công, phát hiện vật bất ngờ tại hiện trường

Sáng ngày 21/4 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu chung cư cao tầng ở phường Bongcheon-dong, quận Gwanak, Seoul (Hàn Quốc), khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa có chủ đích và đã xác định được nghi phạm chính, người này cũng là nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Đám cháy bùng phát tại một tòa chung cư cao 21 tầng ở Seoul

Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Seoul, nghi phạm được xác định là ông A, ngoài 60 tuổi. Ông này đã dùng một thiết bị được cho là máy phun thuốc trừ sâu để phun chất lỏng dễ cháy rồi châm lửa đốt tầng 4 của tòa chung cư cao 21 tầng vào lúc 8 giờ 17 phút sáng (theo giờ địa phương). Camera an ninh và nhân chứng ghi nhận ông A đội mũ trắng, đeo khẩu trang, kết nối thùng chứa chất lỏng với thiết bị phun rồi châm lửa.

Vụ cháy bùng phát nhanh chóng tại hai căn hộ số 401 và 404, sau đó lan lên tầng 5. Lực lượng cứu hỏa đã lập tức phát lệnh phản ứng cấp độ 1 vào lúc 8 giờ 30 phút, huy động 153 nhân viên cùng 45 phương tiện để khống chế ngọn lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 9 giờ 54 phút.

Tính đến hiện tại, tổng cộng đã có 14 người thương vong. Trong đó, ông A - người được cho là đã gây ra vụ cháy - đã tử vong. Hai phụ nữ ở độ tuổi 70–80 bị thương nặng do nhảy từ tầng 4 để thoát thân, bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị tại bệnh viện. 4 người khác bị thương nhẹ do ngã hoặc hít phải khói cũng được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, có 7 người chỉ bị ảnh hưởng nhẹ do hít khói và đã được sơ cứu tại chỗ.

Lực lượng cứu hoả đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường

Cảnh sát cho biết, trong quá trình điều tra tại hiện trường, họ phát hiện một can xăng nghi là tang vật được đặt ở phía sau xe máy của ông A tại tầng hầm của chung cư. Điều này củng cố giả thuyết rằng ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phóng hỏa.

Một điểm đáng chú ý khác là chỉ khoảng 10 phút trước khi đám cháy chính bùng phát, lúc 8 giờ 4 phút sáng cùng ngày, một vụ cháy nhỏ khác đã được ghi nhận tại một con hẻm gần đó - cũng thuộc phường Bongcheon-dong. Cảnh sát sau khi điều tra xác nhận rằng vụ cháy này cũng do ông A gây ra. Rất may ngọn lửa đã được dập tắt trong vòng 11 phút mà không gây thương vong.

Hình ảnh được cho là nghi phạm đang phóng hoả

Vụ việc khiến người dân trong khu vực rơi vào tình trạng hoang mang. Một số cư dân sống gần tòa nhà kể lại rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn như bánh xe buýt bị nổ và sau đó nhìn thấy lửa bùng lên từ tầng 4. Một nhân chứng khác cho biết đã tận mắt chứng kiến một phụ nữ nhảy khỏi ban công trong tình trạng hoảng loạn, nhưng không thể gọi cấp cứu kịp thời do đường dây quá tải.

Đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Cư dân cho biết nơi đây vốn yên bình và chưa từng ghi nhận bất kỳ tai nạn lớn nào trong nhiều năm qua.

Hiện tại, cảnh sát quận Gwanak cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ phóng hỏa, cũng như động cơ dẫn đến hành động cực đoan của ông A.

