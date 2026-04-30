Cháy chung cư 20 tầng khiến đôi vợ chồng tử vong, 6 người bị thương

Phạm Trang |

Vụ cháy tại một chung cư ở thành phố Uiwang (Hàn Quốc) khiến 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về các tòa nhà cũ tại đây.

Khoảng 10h30 sáng 30/4, một vụ cháy lớn bùng phát tại căn hộ ở tầng 14 của tòa chung cư cao 20 tầng, nằm tại khu Naeson-dong, thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn khiến 8 người thương vong, trong đó có 2 người tử vong và 6 người bị thương do hít phải khói.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cư dân sống tại căn hộ xảy ra cháy, đã rơi từ tầng cao xuống đất trong thời điểm phát hỏa. Vợ của ông (ngoài 50 tuổi) được lực lượng cứu hộ phát hiện đã tử vong bên trong căn hộ khi đang tiến hành công tác cứu nạn.

Ngoài ra, 6 cư dân khác bị thương nhẹ do hít phải khói. Trong số này, 2 người được đưa đến bệnh viện điều trị, 4 người còn lại bị thương nhẹ nên không cần nhập viện.

Do lo ngại thương vong lớn, lực lượng cứu hỏa đã ban bố mức ứng phó cấp độ 1, huy động 37 xe chuyên dụng cùng 110 nhân sự đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 12h35 cùng ngày.

Theo quy định của Hàn Quốc, mức “ứng phó cấp độ 1” được áp dụng khi cần huy động lực lượng từ tối đa 4 trạm cứu hỏa lân cận, và có thể nâng lên cấp độ cao hơn tùy theo quy mô vụ cháy.

Sau khi khống chế hoàn toàn ngọn lửa, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như đánh giá thiệt hại cụ thể.

Đáng chú ý, tòa chung cư xảy ra hỏa hoạn được xây dựng từ tháng 6/2002, gồm 9 khối nhà cao từ 18 đến 20 tầng với tổng cộng 766 căn hộ. Theo xác minh ban đầu, căn hộ nơi phát sinh cháy không được trang bị hệ thống sprinkler, một trong những yếu tố bị cho là khiến thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại Hàn Quốc, quy định lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler bắt đầu được áp dụng từ năm 1990, nhưng chỉ bắt buộc đối với các tòa nhà từ 16 tầng trở lên. Đến năm 2005, quy định này được mở rộng cho các tòa nhà từ 11 tầng, và từ năm 2018 áp dụng với các công trình từ 6 tầng trở lên.

Tuy nhiên, các quy định này không có hiệu lực hồi tố, đồng nghĩa với việc nhiều chung cư cũ xây dựng trước thời điểm luật được siết chặt vẫn không bắt buộc phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động.

Thực tế, đã có nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại các tòa nhà không có hệ thống này. Điển hình, tháng 7 năm ngoái, một vụ cháy tại chung cư ở quận Buk-gu, thành phố Busan đã khiến hai mẹ con thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiều chung cư cũ hiện đang trở thành “điểm mù” về an toàn cháy nổ. Giáo sư Kong Ha-seong, khoa Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thảm họa, Đại học Woosuk, nhận định cần xem xét áp dụng lộ trình bắt buộc lắp đặt sprinkler đối với cả các tòa nhà cũ, dù có thể phải thực hiện theo từng giai đoạn.

Ông cũng đề xuất trong trường hợp khó cải tạo hệ thống, có thể cân nhắc các giải pháp thay thế.

Nguồn: News1

