Cháy căn hộ chung cư ở Nghệ An, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TRẦN LỘC |

Vụ cháy xảy ra tại một căn hộ tầng 2 chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 10h30 ngày 16/1, tại Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh (Nghệ An) xảy ra một vụ cháy tại căn hộ tầng 2.

Cháy căn hộ chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách ở Nghệ An gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Khói đen và lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ số 222, tầng 2, nhà B4. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực phòng ngủ, thiêu rụi nhiều trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt và lan sang các phòng khác trong căn hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Do thời điểm xảy ra cháy không có người ở trong nhà, các lực lượng phải phá cửa căn hộ để tiếp cận, đồng thời phun nước từ cửa sổ vào khu vực phòng ngủ. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cháy căn hộ chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách ở Nghệ An gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong căn hộ bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp với Công an phường Trường Vinh điều tra, làm rõ.

Nghệ An

Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách

