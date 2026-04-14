Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

Minh Tuệ |

Ngọn lửa bùng lên từ tầng 6 chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, cảnh sát hướng dẫn 3 người thoát nạn an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4, tại chung cư số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện khói đen bốc ra từ tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt.

Căn hộ xảy ra hoả hoạn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Cảnh sát hướng dẫn 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hai ngày trước, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn là nhà dạng ống rộng khoảng 100m², cao 4 tầng, trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có khoảng 12 người sinh sống. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm nhiều phòng trọ. Khói đen dày đặc khiến một số người mắc kẹt bên trong liên tục kêu cứu.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ, 5 người bị ngạt khói được giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
