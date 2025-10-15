Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây thích thú khi tiết lộ ước mơ lớn nhất của mình với cháu nội trong video "1:1 với Kai Trump" do cháu gái lớn của ông công bố ngày 11/10.

Video chiếu cảnh cô cùng ông nội chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Washington DC, thu hút 1,5 triệu lượt xem sau một ngày.

"Ông có giấc mơ nào mà ông vẫn đang theo đuổi không? Hay ông đã đạt được hết tất cả ước mơ rồi?" Kai hỏi ông nội, người nổi tiếng thích chơi golf và đang lái xe chở cháu gái.

"Cháu hỏi như thể cháu là phóng viên truyền thông ấy! Ông tưởng mình ra ngoài nghỉ ngơi, chơi một ván golf với cháu", ông Trump đáp.

"Cháu chỉ muốn biết thôi", Kai giải thích.

"Cháu hỏi như thể ông đang trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình ấy", ông Trump tiếp tục trêu cháu nội.

Sau đó, để chiều lòng cháu gái, ông Trump chia sẻ khi người ta đã đạt được ước mơ "trở thành tổng thống, người ta sẽ muốn trở thành một tổng thống vĩ đại" và ước mơ của ông bây giờ là "trở thành tổng thống vĩ đại".

Kai Trump và ông nội - Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Instagram kaitrumpgolfer)

Kai Trump là con gái của Donald Trump Jr. (con trai Tổng thống Trump) và vợ cũ Vanessa Trump. Cô sinh năm 2007, đang học trung học tại Trường Benjamin ở Palm Beach, Florida. Hiện cô nàng 18 tuổi là ngôi sao trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc của gia đình và những buổi chơi golf cùng ông nội.

"Người ta thường biết đến ông với tư cách là doanh nhân hay chính trị gia. Nhưng với tôi, ông chỉ là ông nội. Hai ông cháu đã chơi golf với nhau nhiều năm", cô nói trong video. "Golf là môn thể thao ưa thích của ông, trở thành phương thức mà chúng tôi dành thời gian bên nhau. Qua nhiều năm, tôi học được rất nhiều điều từ những buổi chơi golf cùng ông, không chỉ kiến thức về golf, mà còn về cuộc sống".

Triệu phú USD ở tuổi 18

Không chỉ nổi bật bởi xuất thân quyền lực cùng vẻ bề ngoài xinh đẹp, Kai Trump gây choáng ngợp khi sở hữu khối tài sản cá nhân lên đến hàng triệu USD và là gương mặt quảng cáo đắt giá trong làng thể thao.

Vẻ ngoài xinh đẹp tựa minh tinh của Kai Trump

Theo đó, Kai đã ký hàng loạt hợp đồng quảng bá hình ảnh (NIL) trị giá hơn 1 triệu USD với các thương hiệu nổi tiếng như Accelerator Active Energy, Leaf Trading Cards và TaylorMade Golf - hãng sản xuất dụng cụ golf hàng đầu thế giới.

Thống kê của On3, tài sản ròng của cô ước tính khoảng 1,2 triệu USD, trong khi Sports Illustrated đưa ra con số cao hơn: 1,5 triệu USD.

Tờ Irish Star thậm chí còn đưa tin giá trị tài sản thực sự của Kai có thể lên đến 21 triệu USD nếu tính cả quỹ tín thác riêng trị giá 16 triệu USD.

Kai là gương mặt sáng giá trong làng golf

Điều đáng chú ý là, với thu nhập hàng năm ước khoảng 2,5 triệu USD từ quảng cáo, mạng xã hội và các hợp đồng người mẫu, Kai được cho là đang kiếm tiền gấp 5 lần mức lương 400.000 USD/năm của ông nội cô, Tổng thống Donald Trump.

Sức hút thương mại của Kai đến từ phong cách sống hiện đại, gu thời trang năng động và lối chơi thể thao chuyên nghiệp.

Từ lâu, Kai Trump đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với golf. Cô từng tranh tài tại các giải đấu lớn dành cho thiếu niên, thậm chí từng đối đầu với con trai của huyền thoại Tiger Woods là Charlie Woods, tại giải đấu Junior Tournament ở Sage Valley Golf Club.

Cô còn nhận được sự hướng dẫn từ các tên tuổi lớn trong làng golf như Bryson DeChambeau hay Scottie Scheffler. Đáng chú ý, Kai còn có cơ hội tiếp cận với chính Tiger Woods, người bạn thân thiết của mẹ cô, Vanessa Trump. Mối liên hệ cá nhân này càng giúp cô có thêm điều kiện học hỏi và phát triển trong môi trường thể thao đỉnh cao.

Không chỉ là gương mặt nổi bật trên sân golf, Kai còn từng phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2024, một khoảnh khắc khiến tên tuổi cô bùng nổ trong giới truyền thông. Trong bài phát biểu ngắn, cô gọi ông nội mình là “một người ông bình thường”, đầy tình cảm và giản dị, trái ngược với hình ảnh chính trị gia quyền lực mà công chúng thường thấy.

Kai cho biết cô luôn mơ ước trở thành một hình mẫu cho thế hệ trẻ thông qua mạng xã hội, nhưng đam mê thực sự lại nằm ở golf. Trả lời Fox News Digital, cô chia sẻ: “Nếu tôi có 2 giờ rảnh, tôi sẽ không lướt mạng xã hội hay ngồi chơi điện thoại. Tôi sẽ ra sân và tận dụng từng phút để luyện tập. Tôi tin rằng sự kỷ luật đó sẽ giúp tôi đạt được đẳng cấp mới".