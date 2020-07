Cháu gái Donald Trump tiết lộ ngài tổng thống từng bỏ tiền thuê người thi hộ đại học để vào được trường top đầu

Theo Reuters đưa tin, cuốn sách mới của Mary Trump - cháu gái Donald Trump đã tiết lộ chuyện ngài tổng thống từng bỏ tiền ra thuê người thi hộ đại học khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông.

Cụ thể, cuốn sách "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (tạm dịch: Quá nhiều và Không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) do Mary Trump biên soạn và phát hành dưới tên nhà xuất bản (NXB) Simon & Schuster cho biết, ông Trump đã trả tiền nhờ người thi hộ SAT - bài kiểm tra thường được sử dụng làm chuẩn đầu vào tại hệ thống các trường đại học của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Kết quả thi trả về là cao, đủ để ông Trump vào được khoa kinh tế ĐH Pennsylvania," - tạp chí Times viết, trích dẫn cả một đoạn trong cuốn sách. Được biết, ĐH Pennsylvania nằm trong top 6 trường danh tiếng nhất nước Mỹ (National Universities), ngang hàng với ĐH Stanford, trong đó khoa kinh tế thậm chí còn xếp top đầu về chất lượng giảng dạy.

Khi được hỏi về cuốn sách này, Kellyanne Conway - cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng cho biết đây là vấn đề nội bộ gia đình ngài tổng thống. "Ông ấy không phải bệnh nhân, mà là chú ruột của cô ấy," - Conway trả lời, nhắc đến chuyện Mary Trump có bằng bác sĩ tâm lý. "Tôi nghĩ chuyện nội bộ thì để gia đình giải quyết."

Mary Trump và cuốn sách gây tranh cãi

Trong cuộc họp báo ngày 7/7, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nhận định: "Cuốn sách này ngập tràn những điều giả dối." Còn College Board - nơi tổ chức các kỳ thi SAT hiện vẫn chưa có phản hồi gì về thông tin ông Trump từng nhờ thi hộ.

Mary L. Trump là con gái của Fred Trump Jr. - anh trai quá cố của tổng thống Donald Trump. Về cuốn sách của cô, nó đã từng bị Tòa án New York ra quyết định đình chỉ xuất bản theo đơn kiện của Robert S. Trump - chú ruột của cô, cũng là em trai tổng thống Mỹ Donald Trump - với lý do vi phạm điều khoản bảo mật liên quan đến việc chuyển giao tài sản của cha mình.

Tuy nhiên trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 1/7, phán quyết đã bị đảo ngược, cho phép NXB Simon & Schuster phát hành cuốn sách vào ngày 10/7 tới đây.

Nguồn: Reuters, Times