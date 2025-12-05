Cháu gái Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam: 17 tuổi đã nổi tiếng, tài năng xuất chúng đáng gờm

Trang Pháp, tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989, là một trong những nghệ sĩ của Vbiz có xuất thân cực khủng. Xuất thân từ một gia đình ngoại giao - học thuật danh giá. Trang Pháp nổi tiếng từ năm 17 tuổi qua vai Thảo Uyên trong bộ phim đình đám Nhật ký Vàng Anh. Tuy nhiên, sau khi có bước đệm thuận lợi từ Nhật Ký Vàng Anh , Trang Pháp lựa chọn rời showbiz để sang Pháp du học, tiếp tục con đường học thuật của gia đình. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý tại Đại học Lyon II, thành thạo nhiều ngoại ngữ gồm Anh, Pháp và Tây Ban Nha, những lợi thế hiếm nghệ sĩ nào sở hữu.

Năm 2013, Trang Pháp đánh dấu bước ngoặt mới khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, vừa ca hát vừa đảm nhận sáng tác và sản xuất. Album đầu tay Runaway và single Chocolate giúp cô định hình màu sắc riêng. Sau đó, loạt nhạc phim đưa cái tên Trang Pháp trở thành thương hiệu. Giai đoạn này, cô được khán giả nhớ đến bằng danh xưng “nữ hoàng nhạc phim” với hàng loạt dự án ăn khách như nhạc phim Long Ruồi, Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ, Âm Mưu Giày Gót Nhọn hay Gái Già Lắm Chiêu . Khả năng sáng tác của Trang Pháp còn được chứng minh qua những bản hit cô viết cho nghệ sĩ khác, tiêu biểu là Đừng Yêu của Thu Minh. Dù vậy, giai đoạn này sự nghiệp ca hát cá nhân của Trang Pháp chưa thực sự bùng nổ. Trang Pháp chọn lui về hậu trường để tập trung vào lĩnh vực mà mình mạnh nhất: viết nhạc, làm nhạc.

Cú chuyển mình mạnh nhất trong sự nghiệp của Trang Pháp phải kể đến Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Sau hơn 15 năm nổi tiếng, Trang Pháp trở lại sân khấu trong một phiên bản tự tin, sắc sảo hơn. Trang Pháp mang về ngôi vị Quán quân mùa đầu, chứng minh bản lĩnh toàn năng từ hát, nhảy, sáng tác cho đến dẫn dắt các chị em. Kết thúc Chị Đẹp, Trang Pháp cùng Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh thành lập nhóm nhạc LUNAS, oanh tạc nhiều sân khấu lớn nhỏ. Ngay sau Chị Đẹp , Trang Pháp bắt tay vào sản xuất album đầu tay Infinity8. Cô bội thu các giải thưởng lớn như Nữ ca sĩ của năm tại Cống hiến 2025, Dự án của năm tại Gala Nhạc Việt,...

Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của Trang Pháp nhiều thử thách khi gia đình không ủng hộ. Nền tảng gia đình giúp Trang Pháp có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nhưng để trở thành nghệ sĩ biểu diễn, Trang Pháp phải chứng minh đam mê với gia đình rất lâu. Bố cô, ông Nguyễn Quang, là Giáo sư - Tiến sĩ ngôn ngữ hàng đầu, gắn bó nhiều năm với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ Trang Pháp là nhà ngoại giao với hơn 30 năm cống hiến, từng giữ vị trí Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ và cũng là người đã dạy tiếng Pháp cho cô khi còn nhỏ. Đặc biệt, ông ngoại của Trang Pháp - Cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh là một nhà ngoại giao kiệt xuất, từng tham gia Đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973 và giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Mozambique kiêm nhiệm Zambia. Ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, là nguồn cảm hứng lớn nhất cho hành trình học tập và khả năng ngoại ngữ vượt trội của Trang Pháp.

Chính nền tảng gia đình ấy tạo nên một Trang Pháp đa ngôn ngữ, chỉn chu, có tư duy quốc tế và khác biệt với phần lớn nghệ sĩ cùng thời. Dù gia đình ban đầu không mong cô theo nghệ thuật, nhưng khi chứng kiến thành công tại Chị Đẹp, bố mẹ đã gửi tin nhắn chúc mừng - điều Trang Pháp từng chia sẻ là khoảnh khắc xúc động nhất, như một sự công nhận dành cho con đường mà cô đã nỗ lực theo đuổi suốt nhiều năm. Từ một cô bé 17 tuổi nổi tiếng qua vai diễn truyền hình, đến nghệ sĩ đa tài với sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ, Trang Pháp hiện tại trở thành hình mẫu của thế hệ nghệ sĩ tự chủ, có học vấn, có tư duy sản xuất và biết cách chuyển mình để phù hợp thời đại. Hành trình ấy càng đáng giá hơn khi phía sau cô là truyền thống gia đình ngoại giao lẫy lừng, nền tảng giúp Trang Pháp vừa đứng vững, vừa tỏa sáng theo cách rất riêng.