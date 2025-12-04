Cháu gái của Thiếu tá quân đội: Sở hữu MV đỉnh nhất 2025, được Thủ tướng khen ngợi

Hòa Minzy Hòa Minzy sinh ra trong gia đình có 5 chị em, cô là người con thứ 4. Tuy trong nhà không có ai theo nghệ thuật nhưng mọi người đã rất ủng hộ và cổ vũ nữ ca sĩ. Đặc biệt, ông nội luôn dành tình yêu thương, quan tâm đến Hòa Minzy. Ông từng là một Thiếu tá quân đội, tham gia chiến đấu và có công với với cách mạng.

Ngày 21/8, thông tin ông nội Hòa Minzy qua đời do đột quỵ khiến người hâm mộ thương xót. Tại 2 buổi ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, nữ ca sĩ đã phải nén nỗi đau để chương trình diễn ra trọn vẹn. Tuy nhiên, Hòa Minzy đã bật khóc xúc động tại họp báo ở Hà Nội. Ngay sáng hôm sau, Hòa Minzy về quê nhà Bắc Ninh để hoàn tất nốt công việc gia đình.

Hòa Minzy đã bật khóc xúc động tại họp báo ở Hà Nội

Trước đây, nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về ông khi chia sẻ những khoảnh khắc hai ông cháu bên nhau trong các dịp đặc biệt. Nhớ lại chuyến đi Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024, Hoà Minzy không giấu được cảm xúc khi được đồng hành cùng ông nội trong phút giây đầy ý nghĩa này.

Hình ảnh ông nội của Hoà Minzy trong bộ quân phục, với nụ cười hiền hậu bên con cháu, từng được cô chia sẻ trên mạng và nhận về nhiều lời ngưỡng mộ từ khán giả. Nữ ca sĩ tự hào viết: "Ngàn đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng dân tộc. Cảm ơn ông nội, thật hạnh phúc khi được đưa ông đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước".

Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về ông khi chia sẻ những khoảnh khắc hai ông cháu bên nhau trong các dịp đặc biệt

Hòa Minzy, tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, bước ra ánh sáng lần đầu khi trở thành Quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Xuất thân từ sân chơi âm nhạc theo format Hàn, cô nhanh chóng được chú ý nhờ giọng hát dày, nội lực, giàu cảm xúc, đồng thời sở hữu nền tảng thanh nhạc vững. Những năm đầu sự nghiệp, Hòa Minzy phải đối mặt với nhiều biến động: hình ảnh lẫn màu nhạc chưa định vị, các sản phẩm pop-ballad tuy được yêu thích nhưng chưa đủ để bứt phá. Dấu ấn quan trọng giai đoạn này là Rời Bỏ (2018) - bản hit khẳng định vị thế cô trong làng nhạc ballad Việt.

Từ 2018 đến 2022, Hòa Minzy theo đuổi hình tượng ca sĩ hát ballad nội lực, với các bản hit như Chấp Nhận (2019), Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp (2020) hay Thị Mầu (2023). Các sản phẩm này vừa chứng minh khả năng vocal ổn định, vừa tạo được tiếng vang trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là TikTok.

Hòa Minzy sở hữu nhiều bản hit ballad

Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và được xem là “năm hồi sinh” của Hòa Minzy. Cô mở màn với Bắc Bling, một ca khúc kết hợp âm hưởng dân ca với pop hiện đại, vừa đậm chất vùng đất Kinh Bắc vừa bắt kịp xu hướng Gen Z, tạo hiệu ứng viral mạnh trên mạng xã hội. 9 tháng kể từ ngày phát hành, Bắc Bling đã giúp Hòa Minzy “bỏ túi” 278 triệu view, trở thành MV hot và đỉnh nhất năm nay.

Bắc Bling đã giúp Hòa Minzy “bỏ túi” 278 triệu view, trở thành MV hot và đỉnh nhất năm nay

Không lâu sau đó, Hòa Minzy tiếp tục tung ra Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, MV nhạc phim Mưa Đỏ. Đây là bản ballad cảm xúc, phô diễn được giọng hát nội lực của nữ ca sĩ. Ngay khi vừa ra mắt, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đã leo lên top 1 trending, nhanh chóng nối tiếp thành công của Bắc Bling. Trong bối cảnh người dân đều hướng về Tổ quốc và Đại lễ A80, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất ở thời điểm đó.

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất trong dịp Đại lễ A80

Hai sản phẩm mang hai màu sắc đối lập, một truyền thống cách tân, một ballad da diết đã giúp Hòa Minzy chứng minh khả năng linh hoạt trong âm nhạc. Nhờ vậy, cô không chỉ củng cố vị trí giọng ca ballad vững vàng của Vpop mà còn mở ra một hình ảnh mới: một Hòa Minzy biết vượt ra ngoài vùng an toàn và bắt kịp xu hướng của thị trường 2025.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, Hòa Minzy còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu live, festival và show truyền hình trong năm 2025. Khả năng hát live ổn định, tương tác sân khấu duyên dáng và hình ảnh nghệ sĩ văn minh giúp cô củng cố vị trí trong lòng khán giả, khiến thương hiệu Hòa Minzy trở nên đáng tin cậy và được cộng đồng yêu nhạc đánh giá cao.

Đặc biệt, tối ngày 16/4, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu 2030, gọi tắt là P4G, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại đây, Hòa Minzy cùng ekip đã vinh dự có cơ hội trình diễn tiết mục Bắc Bling trước toàn thể đại biểu, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dành lời khen ngợi tới Hòa Minzy

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, quan chức lên sân khấu để bắt tay, chào hỏi bà con Bắc Ninh cùng ekip trình diễn Bắc Bling. Vị Thủ tướng nói với bà con Lạc Xá: “Hoà giỏi quá! Bác có công nhận Hòa giỏi không, có tự hào không?". Khoảnh khắc tương tác giữa đôi bên, đặc biệt giữa Thủ tướng và người dân đất tổ hiện lên vô cùng ấm áp, được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.

Trước đó, Ngày 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2025). Tại đây, MV Bắc Bling của Hòa Minzy được vị Thủ tướng nhắc đến như một điểm sáng tạo động lực, truyền cảm hứng, làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

MV Bắc Bling của Hòa Minzy được vị Thủ tướng nhắc đến như một điểm sáng tạo động lực, truyền cảm hứng, làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Không ngoa khi nói, Hòa Minzy hiện giờ là gương mặt nổi bật top đầu Vpop và được dự đoán sẽ mang về vô số giải thưởng cuối năm nhờ những đóng góp, tác động tích cực đến không chỉ nền âm nhạc nước nhà mà còn vươn ra khía cạnh xã hội - văn hóa.