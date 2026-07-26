Châu Bùi đi tìm tổ ấm mới

Sau 7 năm, Châu Bùi quyết định tìm kiếm nơi phù hợp bắt đầu hành trình mới mẻ trong cuộc sống và sự nghiệp.

Thông tin Châu Bùi chuẩn bị chuyển khỏi căn nhà đã gắn bó suốt nhiều năm gần đây khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm với Binz, fashionista sinh năm 1997 nhanh chóng lên tiếng khẳng định việc chuyển đi hoàn toàn xuất phát từ mong muốn tách biệt không gian sống và làm việc, thay vì liên quan đến bất kỳ biến cố cá nhân nào.

Trong broadcast của mình, Châu Bùi chia sẻ: "Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn.

Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà".

Châu Bùi lên tiếng về lý do dọn nhà

Ít ai biết, đây cũng là căn nhà đầu tiên Châu Bùi tự mua bằng tiền tích góp khi mới 22 tuổi. Suốt 7 năm qua, nơi này không chỉ chứng kiến hành trình trưởng thành của một fashionista hàng đầu mà còn lưu giữ nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của cô.

Căn hộ có diện tích khoảng 94 m2, tọa lạc tại TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu dọn vào ở, Châu Bùi đã dành rất nhiều tâm huyết để biến nơi đây thành một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Thay vì chạy theo phong cách sang trọng hào nhoáng, cô lựa chọn một căn nhà nhiều cây xanh, ngập ánh sáng tự nhiên và mang cảm giác bình yên đúng như tính cách mình theo đuổi.

Phiên bản đầu tiên của căn hộ từng gây sốt trên mạng xã hội nhờ bảng màu xanh lá chủ đạo. Từ mảng tường, tủ bếp, nội thất đến những chi tiết trang trí nhỏ đều được phối theo nhiều sắc độ xanh khác nhau, tạo cảm giác như bước vào một thế giới hoạt hình anime. Xen kẽ là những món đồ decor vintage, tranh treo tường, gối tựa và vô số chậu cây khiến cả căn hộ luôn tràn đầy sức sống.

Căn nhà đầu tiên mà Châu Bùi mua sau khi Nam tiến ở tuổi 22

Phòng khách là không gian được Châu Bùi đầu tư nhiều nhất. Đây vừa là nơi tiếp bạn bè, vừa là góc cô thường xuyên quay vlog, chụp hình thời trang hoặc đơn giản là ngồi đọc sách, nghe nhạc. Bộ sofa sáng màu kết hợp cùng kệ sách, tranh nghệ thuật và ánh nắng từ hệ cửa kính lớn tạo nên một không gian nhẹ nhàng nhưng vẫn rất có cá tính.

Khu vực bếp được thiết kế theo dạng mở, nối liền phòng khách. Những chiếc tủ bếp màu xanh từng trở thành "đặc sản" trong các house tour của Châu Bùi. Không gian không quá lớn nhưng gọn gàng, đủ để cô nấu ăn, pha cà phê hoặc quay các video đời thường.

Một góc khác không thể bỏ qua là ban công. Châu Bùi dành khá nhiều thời gian chăm sóc cây cối tại đây, biến khoảng không nhỏ thành "trạm sạc năng lượng" với đủ loại cây xanh và hoa. Đây cũng là nơi cô thường ngồi uống cà phê, đọc sách hoặc tận hưởng những khoảng lặng hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn.

Phiên bản đầu tiên của căn nhà lấy màu nâu đất, tông trầm làm chủ đạo

Khu bếp kết hợp 2 gam màu của gạch và nội thất xanh - trắng mang phong cách vintage

Khu vực ban công cực chill là nơi mà Châu Bùi thường xuyên checl-in

Tuy nhiên, sau nhiều năm sinh sống, Châu Bùi nhận ra căn nhà không còn phản ánh đúng nhu cầu hiện tại. Năm ngoái, cô quyết định cải tạo gần như toàn bộ không gian. Màu xanh đặc trưng được thay bằng bảng màu nâu, be và trắng trầm ấm. Những mảng tường gạch cũ cũng được loại bỏ gần hết, chỉ giữ lại một phần trong phòng ngủ như một kỷ niệm của phiên bản đầu tiên. Nội thất đồng bộ bằng chất liệu gỗ, hạn chế tối đa các chi tiết rườm rà để tạo cảm giác rộng rãi và liền mạch hơn.

Không chỉ thay đổi diện mạo, công năng của căn hộ cũng thay đổi hoàn toàn. Phòng ngủ được cải tạo thành studio làm nhạc, phòng khách lắp thêm gương lớn để tập nhảy, góc làm việc được mở rộng với đàn piano và hệ thống thiết bị phục vụ sáng tạo nội dung. Châu Bùi từng dự định chỉ sử dụng nơi đây như một studio ban ngày rồi tối sẽ về nhà khác nghỉ ngơi. Thế nhưng theo thời gian, tất cả thiết bị làm việc đều tập trung tại đây, khiến cô gần như ăn, ngủ và sinh hoạt luôn trong chính không gian sáng tạo của mình.

Đó cũng là lý do Châu Bùi quyết định bắt đầu một chương mới. Cô cho biết bản thân muốn tách biệt nơi làm việc và nơi nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống, hạn chế tình trạng làm việc 24/7 như trước. Trên trang cá nhân, fashionista sinh năm 1997 chia sẻ mình vốn là người không thích thay đổi chỗ ở, nhưng lần này muốn thử trải nghiệm một môi trường sống mới sau nhiều năm gắn bó với căn hộ cũ.

Châu Bùi cải tạo không gian sống, thay đổi màu sắc chủ đạo cũng như nội thất để phù hợp nhu cầu mới

Cô giữ đúng mảng tường trong phòng ngủ để làm kỷ niệm

Mọi ngóc ngách trong căn nhà được khoác lớp áo mới, hiện đại hơn

Kèm theo đó, để phục vụ đam mê, Châu Bùi dành không gian riêng để làm studio

Cuối cùng, Châu Bùi quyết định giữ căn nhà cũ để làm nơi phục vụ công việc, và cô sẽ tìm kiếm chỗ ở mới

Suốt 7 năm qua, căn hộ này không chỉ là nơi Châu Bùi sinh sống mà còn là cột mốc đánh dấu nhiều bước ngoặt trong cuộc đời cô. Đây là ngôi nhà đầu tiên được nữ fashionista tự mua bằng tiền tích góp, chứng kiến hành trình từ một cô gái trẻ mới lập nghiệp đến khi trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng thời trang và sáng tạo nội dung. Mỗi góc nhỏ đều lưu giữ những ký ức về tuổi trẻ, công việc và cả những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống.

Giờ đây, Châu Bùi quyết định khép lại một chặng đường để bắt đầu hành trình mới. Cô muốn giữ lại căn nhà như một studio phục vụ đam mê âm nhạc và sáng tạo, đồng thời tìm kiếm một tổ ấm mới đúng nghĩa - nơi tách biệt hoàn toàn với công việc để nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống. Sau 7 năm đồng hành, căn nhà đầu tiên vẫn ở đó, nhưng với một vai trò hoàn toàn khác trong hành trình trưởng thành của Châu Bùi.

Châu Bùi đi tìm tổ ấm mới sau 7 năm thanh xuân gắn liền với cơ ngơi đầu tiên

Ảnh: NVCC