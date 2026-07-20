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Cháu bé đi đá bóng phát hiện một trẻ sơ sinh nằm ở lề đường: Công an phường thông tin

Lam Giang (Tổng hợp)
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Bé sơ sinh giới tính nam, nặng 3,2kg.

Thông tin một cháu bé đi đá bóng, phát hiện một trẻ sơ sinh nằm ở ngã ba đường lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Sự việc xảy ra

Thông tin trên báo Gia Lai Online cho hay, anh Thái Văn Sinh (trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 19/7, con trai anh đạp xe đi đá bóng. Khi đi đến khu vực ngã ba Trần Kỳ Phong - Nguyễn Phúc Lan (thuộc phường Quy Nhơn Nam) thì cháu phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường nên đã về thông báo cho gia đình.

Cháu bé đi đá bóng phát hiện một trẻ sơ sinh nằm ở lề đường: Công an phường thông tin - Ảnh 1.

Cháu bé sức khỏe hiện ổn định, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hiệp Trần)

Theo lời anh Sinh, khi phát hiện, cháu bé được đặt trong chiếc áo, bên trên phủ chiếc khăn, bị kiến bu ở vùng rốn và nhiều vị trí trên cơ thể. Anh Sinh sau đó đã cùng người dân đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Sự việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội với hy vọng người thân của cháu bé có thể suy nghĩ lại, đến nhận cháu về chăm sóc.

Báo Dân trí thông tin thêm, sau khi được cấp cứu, bé sơ sinh đã được chuyển đến tiếp tục chăm sóc tại Khoa Nhi sơ sinh. Bé trai nặng 3,2kg và sức khỏe đã ổn định.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm thân nhân cho cháu bé và xử lý vụ việc theo quy định.

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