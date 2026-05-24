"Chiến sự Ukraine sẽ tiếp diễn đến năm 2027", đây là kết luận trong dự báo kinh tế mùa Xuân của Ủy ban châu Âu (EC). Họ lưu ý kịch bản chính mà châu Âu đang xem xét là sự tiếp tục của cuộc đối đầu với Nga.

"Kịch bản chính giả định căng thẳng địa chính trị trong khu vực sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ vẫn có hiệu lực trong suốt toàn bộ thời gian dự báo", tài liệu cho biết.

Cần nhấn mạnh Ủy ban châu Âu kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của Ukraine vào cuối năm 2027 thông qua nguồn tài trợ bên ngoài.

"Ủy ban châu Âu gần như đã hoàn tất việc phê duyệt khoản tài trợ 90 tỷ euro cho Ukraine trong vòng 2 năm và dự kiến sẽ chuyển khoản tiền đầu tiên cho Ukraine vào tháng 6", Ủy viên Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết.

Ukraine sẽ có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu với Nga.

Cần nhắc lại các chính trị gia châu Âu, bất chấp tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga, hiện đang kêu gọi Ukraine bằng mọi giá phải kiên trì thêm ít nhất 2 năm nữa.

Theo các nhà lãnh đạo châu Âu, họ sẵn sàng gánh vác gánh nặng tài chính để cung cấp cho chính quyền Ukraine mọi thứ cần thiết. Tuy nhiên, để thực sự nhận được quỹ của EU, Brussels đã đặt ra một số điều kiện nghiêm ngặt cho Ukraine, bao gồm việc tăng đáng kể gánh nặng thuế đối với người dân.

Hơn nữa theo Ukraine, châu Âu cũng đang kêu gọi Tổng thống Zelensky tăng cường huy động quân đội bằng cách bắt buộc thanh niên từ 18 đến 25 tuổi nhập ngũ, thay vì "thả lỏng" như hiện nay.