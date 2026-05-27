Châu Âu quay cuồng trong cái nóng ‘điên rồ’, phá kỷ lục thế kỷ

Ngày 26/5, mức nhiệt 35,1 độ C được ghi nhận tại thủ đô London, vượt qua mức kỷ lục 34,8 độ C được thiết lập chỉ 1 ngày trước đó, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết. Mức nhiệt này xô đổ mức kỷ lục 32,8 độ C được ghi nhận từ năm 1922 và lặp lại năm 1944.

London vừa trải qua “đêm nhiệt đới” hiếm gặp - thuật ngữ dùng để chỉ những đêm mà nhiệt độ không giảm xuống dưới 20 độ C.

Kỷ lục cũng bị phá vỡ tại Pháp, nơi nhiệt độ ở khu vực tây nam tăng lên 36 độ C trong ngày 26/5 và nhiều nơi duy trì trên 20 độ C vào ban đêm.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết, một “vòm nhiệt” (hiện tượng nhiệt bị giữ lại bởi vùng áp cao) đã khiến nhiệt độ cao hơn bình thường hơn 10 độ C so với thời điểm này trong năm.

Thời tiết cực đoan và khó lường đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi Trái đất nóng lên. Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng có, chết người và xuất hiện trái mùa hoặc ở những nơi bất thường đang đẩy nhiều người vào nguy hiểm.

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng các đợt nắng nóng như thế này dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu bắt nguồn từ lượng khí nhà kính giữ nhiệt mà con người thải ra. Tuy nhiên, nhiều kỷ lục đang bị phá vỡ, đặc biệt ở Anh và Pháp, thực sự điên rồ đến khó tin”, ông Peter Thorne - cư dân ở Ireland, cho biết.

Người dân Anh đổ xô tới các bãi biển, bể bơi và công viên râm mát trong những ngày nghỉ cuối tuần qua. Sang 2 ngày đầu tuần, những người đi làm ở London phải chịu cảnh nóng bức trong các toa tàu điện ngầm không có điều hòa. Các chuyến tàu đến và đi từ ga Waterloo nhộn nhịp cũng bị gián đoạn do xuất hiện khói trên đường ray.

Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe màu cam cho phần lớn khu vực nước này đến hết thứ 28/5, cảnh báo nguy cơ sức khỏe tiềm tàng, đặc biệt với người cao tuổi trong những thời điểm nóng nhất trong ngày. Anh vốn quen với khí hậu ôn hòa, nên nhiều nhà ở, trường học hay doanh nghiệp không được lắp điều hòa nhiệt độ.

Ít nhất 4 thiếu niên đã thiệt mạng trong các vụ đuối nước khi tắm hồ ở Anh, trong khi 1 người đàn ông 60 tuổi tử vong trên vùng biển tây nam nước Anh.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Maud Bregeon cho biết, đã có ít nhất 7 ca tử vong có thể liên quan đến nắng nóng, gồm 5 vụ đuối nước và 2 trường hợp tử vong trong các cuộc thi thể thao.

Đợt nắng nóng đến sớm, trước thời điểm lực lượng cứu hộ mùa hè bắt đầu trực tại các bãi biển nổi tiếng, khiến nguy cơ tai nạn gia tăng.

Tại bờ biển Đại Tây Dương của Pháp nơi có những bãi biển đẹp nhưng dòng chảy xa bờ rất mạnh, giới chức ghi nhận hàng loạt tình huống khẩn cấp trên biển, trong đó có 2 người chết đuối hôm 24/5 tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở vùng Gironde, tây nam nước Pháp. Giới chức kêu gọi người đi biển “hết sức thận trọng”.

Nắng nóng trái mùa cũng lan tới Tây Ban Nha. Người phát ngôn cơ quan khí tượng Rubén del Campo cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến mức nhiệt vốn thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè ngay trong tháng 5.”

Ông cho biết thành phố Seville đã ghi nhận nhiệt độ 38 độ C vào cuối tuần qua, trong khi phần lớn bán đảo Iberia trải qua mức nhiệt cao hơn bình thường từ 5 - 10 độ C.