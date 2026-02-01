Châu Âu đón tin vui từ Trung Quốc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Trung Quốc sẽ đặt mua thêm tới 120 máy bay Airbus của châu Âu.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ với nền kinh tế lớn nhất châu Á, Thủ tướng Đức cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc "sẽ đặt mua thêm một số lượng lớn máy bay từ Airbus, tổng đơn đặt hàng sẽ bao gồm thêm tới 120 máy bay". Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh điều này "chứng tỏ những chuyến đi như vậy mang lại giá trị lớn ra sao".

Là người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, ông Friedrich Merz đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khương tại Bắc Kinh ngày 25/2 trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

“Thế giới càng trở nên hỗn loạn và phức tạp, Trung Quốc và Đức càng cần tăng cường giao lưu chiến lược và thúc đẩy lòng tin chiến lược”, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp song phương.

Đáp lại, Thủ tướng Merz cho rằng mặc dù vẫn còn một số thách thức, 2 quốc gia nên “tập trung vào những điểm tương đồng và cùng nhau đối mặt với những thách thức đang gặp phải”.

Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, Thủ tướng Merz, người đã nhiều lần kêu gọi một châu Âu mạnh mẽ hơn cả về quân sự và kinh tế, cho biết sẽ thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho các công ty Đức.

Ông Merz nói: “Thông điệp của chúng tôi từ góc nhìn châu Âu vẫn như cũ: Chúng tôi muốn một mối quan hệ đối tác cân bằng, đáng tin cậy và công bằng với Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi hy vọng và mong đợi từ phía Trung Quốc”.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày của thủ tướng Đức. Bên cạnh việc thảo luận về quan hệ song phương, nhà lãnh đạo Đức cũng kêu gọi sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine vốn đã kéo dài hơn 4 năm.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không thể bị gạt ra ngoài lề trong các nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Ông Merz nói: "Ngày nay, không thể giải quyết những vấn đề chính trị toàn cầu lớn mà không có sự tham gia của Bắc Kinh. Tiếng nói của Bắc Kinh được lắng nghe, kể cả ở Moscow".

Ngày 26/2, thủ tướng Đức sẽ đến trung tâm công nghệ Hàng Châu và thăm Unitree Robotics, một trong những nhà phát triển robot hình người hàng đầu của Trung Quốc.

