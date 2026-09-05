Các chính phủ châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quân sự, do lo ngại về mối đe dọa từ Nga.

Binh sĩ quân đội EU trong một cuộc tập trận.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), chi tiêu quốc phòng của khối dự kiến sẽ đạt 454 tỷ euro trong năm nay, tăng khoảng 75% so với năm 2021, phản ánh xu hướng tăng cường ngân sách quân sự mạnh mẽ của khu vực.

Vào tháng 6/2026, tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã cảnh báo, chi tiêu quân sự cao hơn sẽ buộc các chính phủ phải đưa ra “những lựa chọn khó khăn” về các ưu tiên chi tiêu, đặc biệt là ở những quốc gia nợ nần chồng chất như: Bỉ, Pháp, Ý và Anh.

Tổ chức này cho biết, ngân sách quốc phòng lớn hơn sẽ làm trầm trọng thêm áp lực hiện có từ chi phí lương hưu và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Những yêu cầu cạnh tranh này đang định hình chính trị châu Âu.

Bỉ đã thắt chặt các quy định về lương hưu và phúc lợi, trong khi Đức đang vay thêm nợ để tài trợ cho việc tăng cường quân sự ,và Pháp đang hạn chế chi tiêu ngoài quốc phòng.

Tại Anh, đảng Bảo thủ tuần này đã đề xuất cắt giảm phúc lợi để tài trợ thêm 10 tỷ bảng Anh (13,5 tỷ USD) chi tiêu quân sự hàng năm, bao gồm giảm hỗ trợ nhà ở và khôi phục mức trần trợ cấp trẻ em.

Theo RT



