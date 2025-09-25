Châu Âu bí mật triển khai vũ khí gần biên giới với Nga?

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov cho biết, các nước châu Âu đang bí mật triển khai máy bay và hệ thống phòng không đến biên giới với Nga. Các hoạt động di chuyển máy bay từ Anh và Pháp đã được ghi nhận.



"Dưới vỏ bọc cáo buộc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận các nước NATO gần đây, đang có một kế hoạch triển khai máy bay và hệ thống phòng không từ NATO đến biên giới với Nga hoặc Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã ghi nhận hoạt động di chuyển của một số máy bay từ Pháp, Anh", ông Andrei Kartapolov nhấn mạnh.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga lưu ý rằng, thời điểm này, việc đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu và cố gắng giải thích bất cứ điều gì cho họ cũng "hoàn toàn vô nghĩa và vô ích".

Tuyên bố trên được ông Andrei Kartapolov đưa ra trong bối cảnh một số nước thành viên NATO liên tiếp cáo buộc máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận. Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời khẳng định Moscow luôn tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng không phận.

Trong một diễn biến liên quan, bình luận về khả năng bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của các quốc gia châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết "không loại trừ khả năng này".

"Chúng ta phải bảo vệ từng centimet lãnh thổ, và điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm phạm không phận, sau khi đã cảnh báo và nói rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc bắn hạ máy bay chiến đấu xâm phạm không phận của mình", bà nhấn mạnh.