Chatbot viết báo cáo 300 trang trong 10 phút khiến thế giới rúng động: Có hơn 300.000 khách hàng, công ty mẹ định giá 380 tỷ USD

Anthropic những tháng gần đây đã đẩy mạnh tích hợp Claude vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là các tác vụ liên quan đến viết và kiểm tra mã nguồn. Việc ra mắt công cụ Claude Code, cho phép AI đọc, chỉnh sửa và tương tác trực tiếp với kho mã của lập trình viên, được xem là bước đi chiến lược nhằm chiếm lĩnh thị trường phần mềm - nơi AI không chỉ hỗ trợ mà có thể thay đổi cách phát triển sản phẩm.

Anthropic vốn được thành lập bởi các cựu lãnh đạo của OpenAI, và từ đầu đã định vị mình theo hướng “AI an toàn” (AI safety-first). Công ty nhấn mạnh kiến trúc “Constitutional AI”, cho phép mô hình tự điều chỉnh theo bộ nguyên tắc đạo đức định sẵn, giảm nguy cơ tạo ra nội dung độc hại. Cách tiếp cận giúp Claude được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, pháp lý và chăm sóc khách hàng - nơi độ chính xác và kiểm soát rủi ro quan trọng hơn sự sáng tạo thuần túy.

Theo Financial Times, Anthropic đã huy động được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn, trong đó có Amazon và Google. Amazon đặc biệt tích cực khi tích hợp Claude vào nền tảng AWS Bedrock, cho phép khách hàng doanh nghiệp triển khai mô hình này trong hệ sinh thái điện toán đám mây của họ. Điều này giúp Claude tiếp cận trực tiếp hàng nghìn công ty đang sử dụng hạ tầng AWS.

So với các đối thủ như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google, Claude được nhiều chuyên gia nhận định nổi bật ở khả năng xử lý văn bản dài và duy trì ngữ cảnh sâu. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy Claude có thể đọc và phân tích tài liệu hàng trăm trang trong một lần truy vấn - một lợi thế lớn trong lĩnh vực pháp lý, nghiên cứu và phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

Chẳng hạn, Novo Nordisk, khách hàng của Anthropic, đã tùy chỉnh công cụ Claude cho nhóm nhân sự phụ trách những tài liệu có thể dài tới 300 trang. Trước đây, mỗi báo cáo mất hàng tháng để hoàn thành, trung bình mỗi người viết chỉ hoàn tất hơn 2 báo cáo/năm. Theo công ty, nền tảng tích hợp Claude đã rút ngắn quy trình 10 tuần xuống còn khoảng 10 phút.

Anthropic hiện có hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng mô hình của mình để tinh giản quy trình làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình - nơi công cụ Claude Code nổi lên như một trong những trợ lý AI hàng đầu. Tiềm năng không chỉ nằm ở chatbot giao tiếp tự nhiên, mà còn ở khả năng trở thành “AI cộng tác viên” - một trợ lý số có thể tham gia quy trình làm việc thực tế.

Theo Ethan Mollick, giáo sư tại Wharton School, Claude Code là “một trong những công cụ lập trình AI thế hệ mới, đại diện cho bước tiến vượt bậc về năng lực của AI chỉ trong vòng khoảng một tháng trở lại đây”. Trong một bài viết ngày 7/1, Mollick nhận định rằng các công cụ này có khả năng tự sửa lỗi tốt hơn, nhờ được trang bị “bộ khung tác nhân”, giúp khắc phục những hạn chế lâu nay của AI, bao gồm cả giới hạn cửa sổ ngữ cảnh ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ thông tin.

Trong bối cảnh AI đang trở thành chiến trường công nghệ lớn nhất thế giới, việc Anthropic mở rộng ứng dụng của Claude cho thấy cuộc cạnh tranh không còn dừng ở việc ai có mô hình mạnh nhất, mà là ai tích hợp AI sâu hơn vào hoạt động kinh tế. Nếu thành công, Claude có thể không chỉ là một chatbot, mà là nền tảng AI lõi vận hành phía sau hàng loạt quy trình số - từ viết code, phân tích dữ liệu đến ra quyết định chiến lược.

“Chúng tôi thực sự háo hức chờ xem mọi người sẽ tạo ra những điều gì với Claude Code,” Caleb John, một doanh nhân tại Seattle đang làm việc tại Pioneer Square Labs, nói với khán phòng. “Đây thực sự là khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong phát triển phần mềm.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi nhóm cựu lãnh đạo và nhà nghiên cứu của OpenAI, trong đó có anh em Dario Amodei và Daniela Amodei. Theo The New York Times, sự ra đời của Anthropic phản ánh một làn sóng tách ra từ OpenAI, khi một số nhà nghiên cứu muốn theo đuổi hướng tiếp cận thận trọng hơn trong phát triển AI.

Dù mới chỉ vài năm tuổi, Anthropic nhanh chóng trở thành một trong những startup AI được rót vốn mạnh nhất thế giới. Theo Reuters, công ty này đã huy động hàng tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ lớn. Amazon cam kết đầu tư tới 4 tỷ USD và tích hợp Claude vào hệ sinh thái AWS, trong khi Google cũng rót vốn và cung cấp hạ tầng điện toán đám mây. Các vòng gọi vốn gần đây đã đưa định giá của Anthropic lên 380 tỷ USD, đưa công ty vào nhóm những startup AI có giá trị cao nhất toàn cầu.

Tiềm năng của Anthropic nằm ở việc họ không chỉ xây dựng chatbot cho người dùng phổ thông, mà còn nhắm trực tiếp vào thị trường doanh nghiệp và lập trình viên. Các báo cáo từ The Wall Street Journal cho thấy Claude đang được tích hợp vào các công cụ viết code, phân tích tài liệu dài và xử lý dữ liệu quy mô lớn - những lĩnh vực có giá trị thương mại cao. Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành hạ tầng cốt lõi của kinh tế số, Anthropic được xem là một đối thủ nghiêm túc của OpenAI và Google trong cuộc đua xây dựng “bộ não số” cho doanh nghiệp toàn cầu.

Dù còn non trẻ, Anthropic đã chứng minh rằng mô hình phát triển dựa trên an toàn và kiểm soát rủi ro có thể song hành với tham vọng thương mại. Nếu Claude tiếp tục mở rộng ứng dụng và giữ vững niềm tin của doanh nghiệp, Anthropic được kỳ vọng có thể trở thành một trong những trụ cột lớn nhất của ngành AI trong thập kỷ tới.

Theo: GeekWire, WSJ