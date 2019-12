Báo hoa mai vốn dĩ là loài đi săn đơn độc, chúng dựa vào tốc độ và sức mạnh của bản thân để tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng, mang tính sát thương cao. Hiệu quả của chiến thuật này là không thể bàn cãi, tuy nhiên, đối với một số con mồi có lớp da dày, kích thước lớn thì đó thực sự là thử thách đối với loài sát thủ này.

Trường hợp dưới đây cũng vậy, báo hoa mai may mắn nhắm được một con lợn rừng trưởng thành, nó thậm chí trông còn to lớn hơn cả kẻ đi săn. Nếu thành công, báo hoa chắc chắn sẽ có bữa ăn no nê và một khoảng thời gian tương đối không phải vất vả đi săn nữa.

Xem video:

Chật vật săn mồi, báo hoa mai vẫn bị kẻ thù phá đám để rồi mất sạch

Chính vì thế mà dù cho lợn rừng có vùng vẫy cỡ nào, nó cũng nhất quyết không buông tay mà bám chặt trên lưng, cắn thẳng vào phần gần gáy con mồi.

Nếu sự việc cứ diễn biến như vậy thì có lẽ báo hoa mai sẽ đạt được mục đích của mình khi nó đang ở "cửa trên". Tuy nhiên, sự xuất hiện của một vị khách không mời đã làm thay đổi tất cả.

Một con báo hoa mai khác cũng đã đánh hơi được sự hấp dẫn của "bữa ăn" kia và mò tới. Như vậy một trận chiến là không thể tránh khỏi. Hai kẻ ăn thịt lao vào nhau với quyết tâm giành cho bằng được miếng mồi ngon kia. Thế nhưng cũng chính vì lẽ đó mà chúng không hề nhận ra, dù bị thương rất nặng nhưng con lợn rừng vẫn lết được ra khỏi bụi rậm và chui vào một cái hang ở gần đó.

Như vậy, sự phá đám không đúng lúc của con báo hoa thứ hai không khác gì cứu cho lợn rừng một bàn thua trông thấy, dù bị thương nhưng ít nhất nó vẫn sống!

Nguồn: Kruger Sightings