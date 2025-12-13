Hình ảnh đầu tiên được biết đến về xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) VT4 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan với nòng pháo bị đứt lìa và các hệ thống quang học bị hư hại nghiêm trọng đã được công bố trên truyền thông.

Quan sát cận cảnh cho thấy những hư hại ở nòng pháo, các bộ phận quang học của hệ thống điều khiển hỏa lực và thiết bị cảnh báo bức xạ laser.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến việc chiếc xe tăng bị hư hại nặng vẫn chưa được công bố, nhưng tính chất cho thấy đây là thiệt hại nghiêm trọng trong chiến đấu, khó có thể sửa chữa nhanh chóng tại hiện trường.

Trong lúc này, nhiều chuyên gia cho rằng sự cố xuất phát từ chất lượng nòng pháo ở mức thấp, khiến đạn phát nổ và gây ra tình trạng như trên. Đây là điều đáng báo động vì cường độ chiến đấu của xe tăng VT4 trong Quân đội Thái Lan không thể gọi là cao.

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 đã có màn thể hiện khác xa quảng cáo.

VT4 là phiên bản xuất khẩu của xe tăng chiến đấu chủ lực do Trung Quốc chế tạo, được phát triển bởi tập đoàn NORINCO và rất tích cực quảng bá tại thị trường Đông Nam Á và Nam Á.

Thái Lan đã mua VT4 sau khi hợp đồng cung cấp xe tăng T-84BM Oplot-T từ Ukraine, vốn dự định dùng để thay thế đội xe bọc thép lỗi thời của nước này bị đổ vỡ.

Kết quả là VT4 trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Oplot-T của Ukraine trong gói thầu do Thái Lan đưa ra, MBT Trung Quốc giành chiến thắng nhờ thời gian giao hàng nhanh hơn và các yếu tố chính trị.

Trước đây, nhà sản xuất Trung Quốc định vị VT4 là một chiếc MBT hiện đại với hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, khả năng chống lại tên lửa dẫn đường bằng laser, đi kèm pháo 125 mm mạnh mẽ.

Đặc điểm nổi bật của xe tăng VT4 bao gồm:

Pháo nòng trơn 125 mm nạp đạn tự động, có khả năng sử dụng đạn xuyên lõm, đạn xuyên động năng và tên lửa dẫn đường.

Khối lượng của xe tăng khoảng 52 tấn.

Kíp chiến đấu 3 người,

Động cơ có công suất lên đến 1.300 mã lực,

Tốc độ lớn nhất 70 km/h

Khí tài đi kèm bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, kính ngắm ảnh nhiệt, hệ thống cảnh báo bức xạ laser và giáp phản ứng nổ tiên tiến.