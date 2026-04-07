Thị trường xe siêu sang đã qua sử dụng tại Hà Nội vừa xuất hiện thêm một chiếc Rolls-Royce Cullinan 2025 phiên bản Black Badge được chào bán lại sau thời gian sử dụng ngắn.

Cullinan Black Badge 2025 rao bán tại Hà Nội. Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ người bán, xe đã di chuyển khoảng 800 km và đang được rao với giá khoảng 28,5 tỷ đồng. So với mức giá ước tính hơn 30 tỷ đồng khi mua mới, chiếc SUV này đã ghi nhận mức khấu hao lên tới tiền tỷ chỉ sau thời gian lăn bánh rất hạn chế.

Chiếc Cullinan này được đưa về Việt Nam trong năm 2025 thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây cũng là một trong số ít xe thuộc bản nâng cấp Series II xuất hiện trên thị trường trong nước tính đến thời điểm hiện tại.

Odo khoảng 800 km sau thời gian sử dụng ngắn. Ảnh: Facebook

Ở phiên bản Black Badge, Cullinan mang phong cách khác biệt so với bản tiêu chuẩn khi nhiều chi tiết ngoại thất được hoàn thiện theo tông tối. Lưới tản nhiệt, biểu tượng Spirit of Ecstasy, viền cửa và ống xả đều được xử lý màu đen thay cho kiểu mạ chrome truyền thống, tạo diện mạo thể thao hơn cho mẫu SUV siêu sang.

So với thế hệ trước, bản nâng cấp Series II có một số thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Cụm đèn pha LED được tinh chỉnh mảnh hơn, kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng chữ L. Lưới tản nhiệt cũng được bổ sung hệ thống chiếu sáng, trong khi bộ mâm kích thước lớn mang thiết kế mới.

Cụm đèn trước thiết kế mới trên bản nâng cấp. Ảnh: Facebook

Khoang nội thất của xe tiếp tục là điểm nhấn với khả năng cá nhân hóa cao. Xe sử dụng các vật liệu cao cấp như da, kim loại và ốp trang trí đặc trưng của Rolls-Royce. Hàng ghế sau thiết kế theo phong cách thương gia với hai ghế độc lập, tích hợp các tiện nghi như tủ làm mát, ly champagne, màn hình giải trí riêng và bàn gập. Đáng chú ý, khu vực vô-lăng và cần số của xe được bọc nilon như xe mới.

Nội thất cao cấp với cấu hình thương gia phía sau. Ảnh: Facebook

Về vận hành, Cullinan Black Badge 2025 sử dụng động cơ V12 dung tích 6.75L tăng áp kép, cho công suất khoảng 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe ở mức dưới 5 giây, con số đáng chú ý với một mẫu SUV có kích thước và trọng lượng lớn.

Tại Việt Nam, số lượng Cullinan Series II hiện vẫn khá hạn chế. Các xe chủ yếu được nhập khẩu theo diện tư nhân, khiến mức giá và cấu hình có sự khác biệt tùy từng chiếc.