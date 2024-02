Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia: 'Tốc độ là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ'

TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng UBATGT Quốc gia, từng là giảng viên ĐH Giao thông Vận tải, từng có 10 năm là chuyên gia quy hoạch giao thông tại Anh; tham gia nhiều dự án giao thông vận tải tại Việt Nam và thế giới. Ảnh: UBATGT Quốc gia

Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18/2, đoàn công tác của UBAT Giao thông quốc gia cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời tìm ra các giải pháp giúp hạn chế tai nạn giao thông trên cao tốc trong thời gian tới.

Có mặt tại hiện trường cùng tổ công tác, Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng UBATGT Quốc gia cho rằng dù có hình ảnh của camera hành trình liên quan đến vụ tai nạn nhưng đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên Thủ tướng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ thêm các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, các nguyên nhân khác có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa các vụ tai nạn trong thời gian tới.

Theo Tiến sĩ Minh, "quá trình này đòi hỏi cơ quan điều tra và các chuyên gia được trưng dụng (nếu có) phải rà soát lại toàn bộ các yếu tố trong hệ thống giao thông từ quy định, quy tắc, quy chuẩn, phương tiện, người lái, kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông, giáo dục, tuyên truyền, xử phạt..."

Tuy nhiên theo ông Minh, trong lúc chờ cơ quan chức năng phân tích, công bố nguyên nhân cụ thể về vụ tai nạn thì có rất nhiều điều mà người tham gia giao thông có thể tự làm ngay để nâng cao sự an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

"Chủ quan sao nhãng chỉ một vài giây có thể dẫn tới TNGT thảm khốc"



Chánh Văn phòng UBATGT Quốc gia đánh giá, giao thông trên cao tốc có tốc độ cao nên quá trình khai thác vận hành và lái xe trên đều phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ. "Nếu ai đó tùy tiện, chủ quan sao nhãng chỉ một vài giây có thể dẫn tới TNGT thảm khốc". Chính vì vậy tài xế cần phải tự trang bị các kỹ năng cho mình để tự bảo vệ gia đình và bản thân cụ thể như:

Thứ nhất: Cân chuẩn bị kỹ kiến thức và kỹ năng lái xe, sức khỏe và sự tỉnh táo tập trung của người lái, tình trạng phương tiện tốt, thu thập thông tin và có kế hoạch cho chuyến đi chỗ nào dừng, chỗ nào ra khỏi cao tốc đều phải biết... Những người lái mới, xe mới, tuyến đường mới càng phải hết sức thận trọng.



Thứ hai: Luôn chủ động trau rèn và thực hành đúng các quy tắc giao thông vì tất cả các quy tắc giao thông đặt ra đều có lý do và nhằm mục đích bảo đảm an toàn của người lái và xã hội.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: VnEconomy

Thứ ba: Đặc biệt tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, các quy tắc khi chuyển làn chuyển hướng, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em...

Những thói quen xấu tưởng chừng như vô hại như không thắt dây an toàn có thể trở thành một trong những nhân tố gây lên hậu quả thiệt hại lớn về người khi có va chạm. Dây an toàn có thể giảm tới 45% chấn thương nghiêm trọng và giảm tới 75% rủi ro tử vong.

Trong khi đó, tỷ lệ thắt dây an toàn tại Việt Nam hiện còn khá thấp (dưới 20%), đặc biệt người ngồi hàng ghế sau tỷ lệ không thắt rất cao. Bởi vậy khuyến cáo cho tất cả người tham gia giao thông dù ngồi ở bất kỳ hàng ghế nào cần thắt dây an toàn mỗi khi lên ô tô. Người cầm lái cần bảo đảm tất cả thành viên trên xe thắt dây an toàn phù hợp trước khi khởi hành.

Thứ tư: Với những người mới lái xe hoặc chưa từng lái trên cao tốc, nên có những người lái xe kinh nghiệm bổ túc tay lái trước khi tự lái trên cao tốc. Đây cũng là khuyến cáo tại rất nhiều nước phát triển, nhiều quốc gia thậm chí có chính sách giảm phí cho những người lái xe học khóa lái xe nâng cao với thầy dạy có kinh nghiệm trên cao tốc.

Thứ năm: Tốc độ là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ dù đó là những phương tiện hiện đại và an toàn nhất, bởi vậy chủ động giảm tốc và duy trì ở mức hợp lý kể cả khi có thể đi nhanh hơn.

Tốc độ giới hạn không có nghĩa là khuyến khích người lái điều khiển xe hướng tới mức tối đa. Các chuyên gia ATGT thường khuyến cáo đi thấp hơn tốc độ giới hạn (tùy theo điều kiện cụ thể) tất nhiên là không thấp hơn tốc độ tối thiểu trên cao tốc. Đây là một kinh nghiệm tốt cho người lái xe tại Việt Nam.

Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan. Ảnh: SGGP