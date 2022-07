Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai "ân ái" tại phòng làm việc: Nạn nhân tiếp tục tố cáo!

Bà Nguyễn Thị Tuyết L. (SN 1986, ngụ Đồng Nai) mới nhận thông báo kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai (VKSND) về nội dung bà tố cáo bị ông Nguyễn Hùng C., Chánh Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh hiếp dâm.

VKS ND tỉnh Đồng Nai, nơi ông C., Chánh thanh tra-Khiếu tố bị tố cáo hiếp dâm

Theo kết luận, VKSND tỉnh nhận được đơn của bà L. tố cáo ông Nguyễn Hùng C. có hành vi hiếp dâm bà tại phòng làm việc của ông C. vào chiều 28-5..

Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận. Cụ thể, có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Hùng C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L, tại phòng làm việc của ông C. Tuy vậy, không có căn cứ để kết luận ông C. có hành vi hiếp dâm bà L.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai giao phòng tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh tiến hành các quy trình xử lý kỷ luật đối với ông C..

Liên quan kết luận trên, bà L cho biết, không đồng tình với kết luận, bà sẽ tiếp tục tố cáo hành vi của ông C. đến cấp có thẩm quyền.