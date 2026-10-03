Chàng trai yêu Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh: Thấp hơn bạn gái 10cm, chuyện tình “gây bão”

Cả hai từng thu hút sự chú ý với chuyện tình chênh lệch chiều cao.

Tối 2/10 vừa qua, Nguyễn Quỳnh Anh chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Mỹ nhân sinh năm 1999 nhận nhiều lời khen ngợi bởi thần thái cuốn hút cùng vóc dáng “đỉnh chóp’, chiều cao 1m75.

Ngay sau khoảnh khắc đăng quan, những thông tin về tân Hoa hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, phải kể đến chuyện tình của Quỳnh Anh và Neyun - TikToker sở hữu ngoại hình điển trai, có 1,4 triệu người theo dõi.

Clip: TikToker Neyun đồng hành, ủng hộ Hoa hậu Quỳnh Anh trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 (Nguồn: TikTok nhân vật)





Cặp đôi nhận nhiều sự chú ý sau khi Quỳnh Anh đăng quang Hoa hậu

Trước khi chính thức xác nhận chuyện tình cảm, Quỳnh Anh và Neyun từng nhiều lần xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc đời thường. Cả hai cùng đi ăn, quay clip, đi chơi và có những tương tác thân mật trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi từng bị bắt gặp ở chung nhà, khiến nghi vấn hẹn hò xuất hiện từ khá lâu.

Đến tháng 10/2025, mối quan hệ này được công khai rõ ràng hơn. Neyun đăng tải những khoảnh khắc tình cảm cùng Quỳnh Anh, còn cả hai sau đó lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ vào ngày 18/10/2025. Dịp 20/10 cùng năm, Quỳnh Anh cũng chia sẻ hình ảnh hẹn hò với bạn trai.

Cặp đôi úp mở hẹn hò từ năm 2025, đến tháng 10 mới chính thức công khai mối quan hệ

Điểm khiến chuyện tình của hai người được chú ý không chỉ nằm ở việc cả hai đều là những gương mặt được biết đến trên mạng xã hội, mà còn bởi sự chênh lệch chiều cao khá rõ. Neyun cao khoảng 1m63, trong khi Quỳnh Anh cao 1m75, chênh lệch chiều cao giữa nàng hậu và bạn trai khoảng 10cm.

Sự chênh lệch này từng trở thành chủ đề được dân mạng bàn luận. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Neyun và Quỳnh Anh khá thoải mái khi xuất hiện cạnh nhau. Những bức ảnh, video chung của cặp đôi thường cho thấy cả hai tương tác tự nhiên, không quá để tâm đến khoảng cách ngoại hình.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng nhiều lần bày tỏ cô không đồng tình với quan niệm người đẹp trong showbiz phải hẹn hò với doanh nhân hay đại gia. Với cô, sự đồng điệu, giản dị và chân thành mới là điều quan trọng trong một mối quan hệ.

Quỳnh Anh và Neyun từng nhận nhiều sự chú ý vì khoảng cách chênh lệch chiều cao 10cm

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998. Anh được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và bắt đầu gây chú ý khoảng năm 2022 nhờ những video biến hình, bắt trend. Hiện tài khoản TikTok của Neyun có khoảng 1,4 triệu người theo dõi.

Ngoài sáng tạo nội dung, Neyun còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, tham gia quảng cáo và từng xuất hiện trong một số dự án phim ảnh. Anh gây ấn tượng bởi gương mặt khá thư sinh, phong cách thời trang trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc. Những hình ảnh khoe cơ bụng 6 múi cũng là một trong những điểm khiến nam TikToker được chú ý trên mạng xã hội.

Trước khi chuyện tình với Quỳnh Anh được công khai, Neyun vốn đã có lượng người theo dõi riêng nhờ nội dung trên mạng xã hội. Anh cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên sân pickleball, với hình ảnh khác hẳn vẻ thư sinh thường thấy trong những video TikTok.

Neyun - bạn trai của tân Hoa hậu cũng là hot boy có 1,4 triệu người theo dõi, sở hữu visual cực phẩm

Trong khi đó, Quỳnh Anh là gương mặt quen thuộc của làng mẫu và các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp Hà Nội từng là học trò của Võ Hoàng Yến tại The Face Vietnam 2018 và giành ngôi Á quân. Năm 2021, cô tiếp tục đăng quang Supermodel Me, trước khi trở thành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Sau hai năm, Quỳnh Anh trở lại chính cuộc thi này và giành vương miện vào tối 2/10.

Đáng chú ý, Neyun cũng có mặt tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 để cổ vũ bạn gái. Sau khi Quỳnh Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, hình ảnh nam TikToker đồng hành bên tân Hoa hậu tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.