Chàng trai vô danh đổi đời nhờ 2 cái tát của Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam

Câu chuyện đổi đời của chàng trai này đang gây chú ý trên MXH.

Giữa đường đua phim Việt tháng 6, Ốc Mượn Hồn nổi bật giữa nhiều tác phẩm nhờ cách pha trộn chất liệu kinh dị và yếu tố chính thất - tiểu tam đầy drama. Dự án điện ảnh của Đinh Tuấn Vũ hiện đã bỏ túi hơn 15 tỷ đồng và đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Không chỉ quy tụ những cái tên có sẵn sức hút như Quốc Trường, Tiểu Vy hay Lương Gia Huy, Ốc Mượn Hồn còn giới thiệu đến khán giả hai nhân tố mới là Yên Đan và Xuân An. Dù chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm màn ảnh rộng, cả hai vẫn trở thành những điểm nhấn đáng chú ý sau khi phim ra mắt.

Nếu như Yên Đan đã có một số vai diễn truyền hình làm hành trang trước khi đến với điện ảnh thì Xuân An lại gần như là cái tên xa lạ với phần đông khán giả. Chính vì vậy, màn xuất hiện của anh trong Ốc Mượn Hồn trở thành một trong những bất ngờ thú vị nhất của bộ phim. Ít ai biết rằng, cơ hội đến với vai Nghĩa của Xuân An hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nam diễn viên chỉ xuất hiện tại buổi tuyển chọn để hỗ trợ ê-kíp casting như nhắc thoại hay trợ diễn, nhưng lại vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Sau nhiều vòng thử vai và workshop kéo dài, anh chính thức được trao cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh đầu tay.

Trong phim, Xuân An đảm nhận vai Nghĩa, một chàng trai sống thiên về cảm xúc, chân thành và hết lòng trong tình yêu. Dù đứng chung khung hình với những gương mặt đã quen thuộc với khán giả như Quốc Trường hay Tiểu Vy, nam diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ lối diễn tự nhiên.

Để hóa thân thành Nghĩa, Xuân An cho biết anh gần như sống cùng nhân vật trong suốt quá trình quay phim. Những thay đổi đến một cách rất tự nhiên, từ cách ăn mặc, giao tiếp cho đến sinh hoạt thường ngày. Nam diễn viên thừa nhận bản thân dần khép mình hơn trên phim trường, ăn uống đơn giản, thậm chí có những bộ trang phục được mặc liên tục nhiều ngày để giữ cảm xúc và sự kết nối với nhân vật. Đoàn phim cũng tạo điều kiện để anh trải nghiệm những công việc mà Nghĩa làm trong phim ngoài đời thực. Nhờ vậy, Xuân An không chỉ hiểu hơn về nhân vật mà còn học được nhiều kỹ năng mới phục vụ cho vai diễn.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của nam diễn viên lại đến từ phân đoạn bị Tiểu Vy tát. Theo Xuân An, thực tế chỉ có hai cú tát được thực hiện vì Tiểu Vy khá ngại ngùng khi phải ra tay với bạn diễn. Trớ trêu là đến lúc nàng hậu lấy đủ quyết tâm để đánh thật thì anh lại quên mất lời thoại. Thay vì câu thoại đã chuẩn bị sẵn: "Tôi lại bị bồ tát, sắp lên chùa được rồi" , Xuân An buột miệng nói thành: "Tôi lại bị bồ tát, sắp đi bệnh viện rồi". Khoảnh khắc ngoài kịch bản này khiến cả đoàn phim bật cười ngay trên trường quay.

Hai cú tát của Tiểu Vy trên phim trường có lẽ chỉ là một kỷ niệm vui với ê-kíp Ốc Mượn Hồn. Thế nhưng theo cách nào đó, đây cũng trở thành một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của Xuân An. Trước khi bộ phim ra mắt, nam diễn viên gần như là một cái tên vô danh với khán giả đại chúng. Anh không sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, cũng chưa từng góp mặt trong những dự án điện ảnh đình đám. Thậm chí, cơ hội đến với Ốc Mượn Hồn cũng bắt đầu từ một sự tình cờ khi Xuân An chỉ xuất hiện để hỗ trợ buổi casting.

Thế nhưng sau khi phim công chiếu, những phân đoạn của nhân vật Nghĩa, đặc biệt là tuyến tình cảm với Ngọc do Tiểu Vy thủ vai, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cảnh quay Nghĩa bị người yêu tát không chỉ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trên màn ảnh mà còn kéo theo câu chuyện hậu trường hài hước được chính Xuân An chia sẻ trong các buổi giao lưu với truyền thông. Từ một gương mặt ít người biết đến, Xuân An dần được khán giả biết mặt, nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội.

Xuân An đang có cho mình bước khởi đầu đáng chú ý. Vai diễn Nghĩa không chỉ mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp mà còn cho thấy tiềm năng của một gương mặt trẻ nghiêm túc với nghề và sẵn sàng dấn thân cho những thử thách phía trước.



