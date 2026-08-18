Chàng trai về Đức khựng lại với cảnh đi dép trong nhà, toilet không có vòi xịt… sau 3 năm sống ở Việt Nam

Chàng trai người Đức nhận ra mình đã mang theo không ít thói quen rất Việt Nam về quê nhà, đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ.

Mới đây, TikToker Đại Ơi đăng tải một đoạn clip với nội dung “Về Đức và phát hiện mình đã bị Việt hóa”, nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Trong video, anh chàng người Đức lần lượt kể lại những thói quen tưởng rất bình thường sau thời gian dài sống ở Việt Nam nhưng khi trở về quê nhà lại trở thành những khoảnh khắc khiến chính anh phải “khựng lại”.

Một trong những điều đầu tiên Đại nhận ra là thói quen cởi giày dép trước khi vào nhà. Sau thời gian sống ở Việt Nam, việc bước vào nhà và bỏ giày dép bên ngoài đã trở thành phản xạ của anh. Thế nhưng khi về Đức, thấy gia đình vẫn đi giày trong nhà mới biết mình đã quen với nếp sinh hoạt ở Việt Nam đến mức nào.

Clip chàng trai người Đức phát hiện bản thân đã bị "Việt hoá" sau khi trở về quê đang viral trên MXH (Nguồn: @daioii)

Trong nhà vệ sinh, TikToker này cũng theo thói quen tìm và sử dụng vòi xịt. Tuy nhiên, Đại nhận ra tại Đức, đây không phải là một thứ quen thuộc hay được sử dụng. Trong khi đó ở Việt Nam, hầu hết mọi gia đình đều có thiết bị này khiến Đại có phần hụt hẫng.

Đến bữa ăn thì sự “Việt hóa” của chàng trai này càng được thể hiện rõ hơn. Dù trên tay đang cầm dao dĩa nhưng Đại vẫn sử dụng giống như cách đang cầm đũa. Chưa kể, dáng ngồi của anh chàng này cũng có phần nào thoải mái hơn, thậm chí còn có lúc vô tư co chân lên ghế khi ăn.

Sự khác biệt đầu tiên từ thói quen bỏ giày dép bên ngoài, còn ở Đức thường sẽ đi giày vào trong nhà (Ảnh cắt từ clip)

Anh chàng cũng thể hiện sự hụt hẫng khi nhà vệ sinh ở Đức thường sẽ không sử dụng thiêt bị vòi xịt (Ảnh cắt từ clip)

Nhưng điều khiến Đại nhớ Việt Nam không chỉ là những thói quen nhìn thấy được. Trong clip, anh còn nhắc đến những âm thanh quen thuộc như tiếng người bán hàng rong rao “bánh mì, bánh bao, tào phớ,...”. Những âm thanh vốn rất đời thường khi ở Việt Nam giờ lại trở thành thứ khiến anh cảm thấy thiếu vì quê nhà không có.

Điều thú vị là TikToker Đại Ơi không cố gắng biến những khác biệt này thành một màn so sánh văn hóa. Ngược lại, clip chủ yếu ghi lại những phản xạ rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Từ một người Đức sang Việt Nam sinh sống, Đại giờ đây lại có những khoảnh khắc “sốc văn hóa ngược” khi trở về quê nhà. Những thói quen đã hình thành sau nhiều năm ở Việt Nam khiến anh đôi lúc quên mất rằng mình đang ở Đức.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trung bình các du khách nước ngoài sau khi ở Việt Nam quá lâu, ai về quê cũng sẽ nhung nhớ những điều thú vị ở đây”.

- “Dễ thương vậy, kiểu này phải quay lại Việt Nam sớm thôi”.

- “Công nhận mình là người Việt, đi du học cũng thấy nhớ nếp sống ở Việt Nam. Nhớ tiếng rao “bánh mì đây” lắm luôn”.

- “Giao diện người nước ngoài nhưng hệ điều hành thì chuẩn Việt Nam”.

- “Ai rồi cũng phải luỵ Việt Nam thôi. Còn chưa kể là ẩm thực cực đa dạng nữa”.

Không ít người gọi vui chàng trai này là "Tây nội địa" vì vừa nói tốt tiếng Việt, vừa có nhiều thói quen giống người Việt Nam (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, Đại Ơi (SN 1994) là một TikToker người Đức hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh chàng bắt đầu học tiếng Việt từ năm 2019 vì dành nhiều sự yêu thích, quan tâm đến Việt Nam.

Năm 2022, Đại lần đầu đặt chân đến Việt Nam và chọn Hà Nội làm nơi sinh sống. Thời gian đầu, anh làm việc tại một cửa hàng xăm, sau đó đi dạy thêm tại các trung tâm tiếng Đức. Chính những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày giúp Đại ngày càng quen với con người, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Đến tháng 1/2023, anh bắt đầu đăng những video đầu tiên lên TikTok, chia sẻ cuộc sống của một người Đức tại Việt Nam. Khả năng sử dụng tiếng Việt cùng cách kể chuyện tự nhiên giúp Đại nhanh chóng được nhiều khán giả Việt Nam biết đến. Anh cũng thường xuất hiện cùng một số người bạn ngoại quốc đang sống tại Việt Nam và tạo thành nhóm được netizen gọi vui là “Tây nội địa” vì vừa nói tốt tiếng Việt, vừa am hiểu văn hoá tại đây.

Sau thời gian sống ở Việt Nam, Đại Ơi đã có dịp đi qua nhiều tỉnh, thành và trải nghiệm nhiều nét văn hóa, ẩm thực khác nhau. Anh thậm chí từng đưa bố và bạn thân sang Việt Nam du lịch. Được biết thời gian này Đại đang trở về Đức để nghỉ hè và thăm gia đình. Anh dự định sẽ quay trở lại Việt Nam vào tháng 9 tới đây và tiếp tục công việc của mình tại đây.