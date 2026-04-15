Chàng trai Mỹ nhận học bổng tiền tỷ ngành Y tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Chinh phục cả điều ít ai làm được với tiếng Việt

Với Sean Benjamin - sinh viên nhận Học bổng Viện trưởng (80% học phí) chương trình Bác sĩ Y khoa tại Đại học VinUni, con đường đến với nghề y không phải là một lựa chọn nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích lũy trải nghiệm trong nhiều năm.

Xác định đam mê với ngành y từ sớm, Sean không chỉ tập trung vào kiến thức học thuật mà chủ động tìm kiếm trải nghiệm thực tế. Chàng trai người Mỹ từng đến Nepal để tham gia hoạt động tình nguyện tại một bệnh viện còn nhiều khó khăn, sau đó tiếp tục trải nghiệm làm việc trong hệ thống y tế tại New Zealand.

Từ đó, chàng trai người Mỹ dần xây dựng một cái nhìn sâu sắc về ngành chăm sóc sức khỏe vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học. Những chuyến đi không chỉ giúp Sean rèn luyện kỹ năng mà còn khơi dậy khao khát cải thiện khả năng tiếp cận y tế, đặc biệt là đối với những cộng đồng yếu thế, chưa được quan tâm đúng mức.

Trước khi quyết định theo học tại Việt Nam, Sean đã cân nhắc nhiều lựa chọn tại Nhật Bản, Mỹ và Philippines. Cuối cùng, cậu quyết định lựa chọn VinUni vì cảm thấy mục tiêu cá nhân phù hợp với tầm nhìn của nhà trường.

“VinUni giúp tôi nhìn sâu hơn từ góc độ nghiên cứu và hiểu cách phát triển bản thân, tham gia vào nghiên cứu y khoa, cũng như tiếp cận các hoạt động liên quan đến sức khỏe toàn cầu, như làm việc với các tổ chức phi chính phủ” , Sean chia sẻ.

Bên cạnh đó, môi trường học tập mang tính quốc tế tại VinUni cũng là một điểm Sean đánh giá cao . Theo chàng trai này, VinUni tạo ra một cộng đồng học thuật không chỉ đề cao việc học mà còn chú trọng phát triển những bác sĩ có sự đồng cảm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Nhìn lại quá trình ứng tuyển, Sean cho rằng sự khác biệt không chỉ đến từ thành tích mà còn ở cách mỗi người thể hiện những trải nghiệm cá nhân. Bản thân Sean đã không ngừng thử thách giới hạn của mình thông qua nhiều hoạt động như giảng dạy, lặn biển và học ngoại ngữ. Tuy nhiên, với chàng trai này, thử thách lớn nhất lại nằm ở khoảng thời gian chờ đợi sau khi nộp hồ sơ, khi mỗi thí sinh phải đối mặt với sự bất định và học cách tin vào những gì mình đã chuẩn bị.

Chia sẻ về lựa chọn học tập tại Việt Nam, Sean cho rằng ngoài yếu tố học thuật, môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng. “Việt Nam có nhiều điểm thu hút, từ ẩm thực, con người đến cảnh quan. Nhưng điều tôi ấn tượng là cách mọi người xây dựng các mối quan hệ trong đời sống hàng ngày và trong gia đình. Đó là điều thật khó để rời xa một khi bạn đã quen với nó” , Sean nói.

Chàng trai này đã chinh phục trình độ tiếng Việt C2 (trình độ tiếng Việt bậc cao cấp cho người nước ngoài), minh chứng cho sự kiên trì và khả năng thích nghi với môi trường sống mới.

Hiện tại, Sean đang theo học tại Viện Khoa học Sức khỏe với định hướng liên quan đến sức khỏe quốc tế và nghiên cứu y học. Trong tương lai, cậu mong muốn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt tại các khu vực nông thôn hoặc còn hạn chế về nguồn lực.

Từng bước một, Sean Benjamin đang xây dựng kinh nghiệm và tầm nhìn cần thiết để trở thành hình mẫu bác sĩ mà bản thân theo đuổi: một người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang trong mình trái tim nhân ái và thấu cảm.