Chàng trai 24 tuổi là thủ khoa bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội: TOP 1 giới tinh hoa, vượt qua cả nghìn thí sinh nhưng nghe thời gian học mỗi ngày cũng choáng!

Ngày 9/9 hàng năm tại trường Đại học Y Hà Nội được gọi là "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Nhiều giáo sư, bác sĩ đặc biệt quan tâm bởi thế hệ kế cận sẽ lộ diện, những người góp phần phát triển chuyên ngành sau này.

Phần hô tên chuyên ngành của top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Năm nay, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người chọn. Đây cũng là xu hướng trong ít nhất ba năm trở lại đây. Các chuyên ngành khác là Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nha khoa (1), Gây mê hồi sức (1).

Trong đó, nhân vật được chú ý hơn cả đó là chàng trai được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, đồng nghĩa với việc anh chính là thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất tại Đại học Y Hà Nội. Đó chính là Vũ Ngọc Duy, 24 tuổi, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), đạt 25,09/30 điểm trong kỳ thi hồi tháng 8.

Vũ Ngọc Duy trong buổi đăng ký chuyên ngành

Chiều 9/9, ở buổi đăng ký chuyên ngành, Duy hô vang: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội". Cả hội trường vỗ tay, đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng. Bên ngoài hội trường, nhiều bạn bè đợi sẵn, ôm chầm lấy Duy.

Học 13 tiếng mỗi ngày

Chia sẻ trên VnExpress, cựu học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho biết sớm xác định theo đuổi ngành Y bởi có hình dung nghề nghiệp rõ ràng khi mẹ là bác sĩ, anh trai là điều dưỡng. Dù được xét tuyển thẳng vào nhiều trường nhờ giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Duy quyết định chọn Đại học Y Hà Nội.

Vào trường năm 2019, Duy gặp khó khăn ban đầu khi phải học môn liên quan kiến thức Hóa và Sinh ở THPT. Kết quả, chàng sinh viên năm thứ nhất đạt chưa tới 6 điểm, thấp so với nhiều bạn trong lớp.

"Mình có chút hoảng, nghĩ rằng chặng đường tới sẽ khó khăn. Nhưng thực tế, mọi chuyện lại suôn sẻ hơn mình nghĩ", Duy nói.

Sau 6 năm theo đuổi ngành y khoa tại Trường đại học Y Hà Nội, Ngọc Duy tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa loại giỏi, điểm trung bình 8,11/10. Năm học này, cả trường chỉ có 46/hơn 1.070 sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi, không có xuất sắc.

Bên cạnh đó, Ngọc Duy còn có 7/12 học kỳ giành học bổng của Trường đại học Y Hà Nội.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Ngọc Duy lập tức đăng ký thi tuyển bác sĩ nội trú của trường.

Ngọc Duy cho biết ban đầu phân vân giữa chuyên ngành ung thư và sản phụ khoa, nhưng đã quyết định chọn sản phụ khoa vì cảm thấy hợp với môi trường làm việc này từ khi còn học lâm sàng.

Để đạt được thành tích này, từ học kỳ 2 năm thứ 5, Ngọc Duy chính thức tập trung ôn thi bác sĩ nội trú. Sáng học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường, buổi tối ôn thi tại nhà.

Những năm cuối vừa ôn thi cho các môn học ở trường, vừa đặt mục tiêu mỗi tuần học một môn cho kỳ thi nội trú.

Kỳ thi bác sĩ nội trú có 3 bài thi chính với 8 môn. Bài thứ nhất là bài thi tổng hợp cơ sở (tổng hợp nhiều môn cơ sở), bài 2 là bài chuyên ngành 1 (nội và nhi), bài 3 là chuyên ngành 2 (ngoại và sản).

Vũ Ngọc Duy nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi vào cuối tháng 8 vừa qua

Ngọc Duy cho rằng nếu học chắc cơ sở sẽ nắm được lâm sàng, chắc lâm sàng sẽ thấy phần cơ sở có ý nghĩa. Chính vì vậy, từ năm 4 đến năm 6, nam bác sĩ đã cố gắng kết hợp cả kiến thức cơ sở và lâm sàng, đến khi ôn tập lại sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Thời gian ôn bác sĩ nội trú chỉ học và học. Buổi sáng 7h lên giảng đường học đến 22h30 tối, ăn trưa, tối tại trường. Mỗi ngày có thể học 13 tiếng ở giảng đường, tối đến về nhà tắm rửa lại tiếp tục học", Ngọc Duy kể trên báo Tuổi Trẻ.

Theo Ngọc Duy, việc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là niềm vui, sự may mắn. Trong 3 năm học tới, Ngọc Duy sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức, bước qua chặng đường mà không phải ai cũng đi tới vạch đích.

Kỳ thi khốc liệt nhất Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới.

Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất, có từ năm 1974. Bộ Y tế đánh giá chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Kỳ thi thường được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, với sinh viên vừa tốt nghiệp các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt. Mỗi người chỉ được thi một lần.

Trường cho biết từ đó đến nay đã có hơn 5.000 người trúng tuyển. Trước năm 2016, thí sinh được đăng ký nguyện vọng chuyên ngành trước khi thi. Cũng có giai đoạn, chỉ thủ khoa được chọn, còn lại do phân công.

Kể từ năm 2016, thí sinh có cơ hội chọn chuyên ngành sau khi biết điểm. Những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, khi chỉ tiêu của các chuyên ngành còn nhiều. Càng về sau, chỉ tiêu giảm dần, việc lựa chọn càng khó khăn.

Trong gần 1.000 thí sinh đến từ 14 trường Y trong cả nước năm nay, khoảng 600 người đạt mức điểm sàn. Tuy nhiên, chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426 cho 38 chuyên ngành. Người xếp thứ 427 trở đi chỉ được lựa chọn khi những người xếp trên từ chối quyền đăng ký. Số này ít, thường là khi có người không chọn được chuyên ngành yêu thích.

Mức độ cạnh tranh đặc biệt khốc liệt ở một số ngành như Sản phụ khoa, Ung thư... Chẳng hạn, bộ môn Sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội lấy 13 người, nhưng đến thí sinh có số thứ tự 33 (điểm cao thứ 33), chỉ tiêu chuyên ngành này đã hết. Các thí sinh có điểm đứng sau không thể lựa chọn.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

"Ngân hàng 2.000 câu hỏi phục vụ kỳ thi mới hoàn toàn so với những năm trước", ông Tú nói. "Vì vậy, kỳ thi năm nay được coi là đánh giá sát nhất năng lực của các em".

Gửi lời chúc mừng đến các tân bác sĩ nội trú, ông Tú nói chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập, nghiên cứu và đều phải vất vả, kiên trì như nhau.

"Các bạn chuẩn bị tinh thần ba năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Ngoài học, các bạn còn phải làm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của trường, của viện", ông nói.