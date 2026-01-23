Tại Trung Quốc đại lục, câu chuyện về "phú nhị đại" - thế hệ con cái của những tỷ phú - thường gắn liền với hình ảnh siêu xe, hàng hiệu và cuộc sống xa hoa ngay từ khi mới lọt lòng. Tuy nhiên, câu chuyện của Trương Tử Long, người thừa kế của thương hiệu đồ ăn vặt đình đám Spicy Prince (Hoàng tử Cay/Hoàng tử Mala), lại là một ngoại lệ hiếm hoi khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Công ty TNHH Thực phẩm Hoàng tử Mala Hồ Nam là nhà sản xuất đồ ăn vặt cay bán chạy nhất Trung Quốc. Người sáng lập, ông Trương Ngọc Đông, sinh tháng 12 năm 1969 tại Bình Giang, Hồ Nam.

Hai mươi năm sống trong lời nói dối "nhà nghèo vượt khó"

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông, Trương Tử Long đã chia sẻ về tuổi thơ "dữ dội" của mình. Anh cho biết trong suốt quá trình trưởng thành, cha anh là ông Trương Ngọc Đông luôn gieo vào đầu con trai suy nghĩ rằng gia đình đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Để củng cố cho màn kịch này, cả gia đình đã sống trong một căn nhà nhỏ khiêm tốn tại huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam.

Chính vì tin rằng gia đình đang bên bờ vực phá sản, Trương Tử Long đã lớn lên với một áp lực vô hình nhưng cũng là động lực to lớn. Anh luôn nỗ lực học tập với một mục tiêu giản đơn và thực tế đến đau lòng: lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học, nhanh chóng tìm được một công việc ổn định để có thể gửi về nhà 6.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 20 triệu VNĐ) mỗi tháng nhằm giúp cha mẹ trả nợ. Đối với anh lúc bấy giờ, đó là trách nhiệm và là cách duy nhất để cứu vãn kinh tế gia đình.

Trong nhiều năm, Trương Ngọc Đông nói với con trai rằng gia đình đang nợ nần và bắt con trai sống trong một căn nhà nhỏ ở huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học và chật vật tìm việc, Trương Ngọc Đông mới đề nghị con trai quay lại làm việc cho "Hoàng tử Cay", và lúc đó anh mới biết sự thật.

Cú "quay xe" định mệnh sau khi tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, thực tế phũ phàng đã dội một gáo nước lạnh vào chàng thanh niên trẻ. Dù đã rất nỗ lực, Trương Tử Long vẫn chật vật trên con đường tìm kiếm một công việc phù hợp để thực hiện ước mơ trả nợ giúp cha.

Chính vào thời điểm bế tắc đó, ông Trương Ngọc Đông đã đưa ra một đề nghị: bảo con trai trở về nhà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Ban đầu, Trương Tử Long tỏ ra khá do dự. Anh không hiểu tại sao mình phải quay về gánh vác một cơ sở kinh doanh mà theo lời cha là đang "nợ như chúa Chổm". Tuy nhiên, trước sự kiên trì thuyết phục của cha, anh đã đồng ý quay về, mang theo tâm thế của một người con hiếu thảo sẵn sàng đồng cam cộng khổ.

Thế nhưng, ngày bước chân vào công ty cũng là ngày thế giới quan của Trương Tử Long hoàn toàn sụp đổ. Đập vào mắt anh không phải là một xưởng sản xuất nhỏ lẻ đang thoi thóp vì nợ, mà là một đế chế Spicy Prince với quy mô khổng lồ, dây chuyền sản xuất hiện đại và thị phần rộng lớn. Lúc này, anh mới vỡ lẽ rằng mình đã bị cha "lừa" suốt 20 năm qua. Anh không phải là con của một con nợ, mà là người thừa kế duy nhất của một gia sản tỷ đô.

Như một kịch bản trong phim, Trương Tử Long, con trai của Trương Ngọc Đông, người sáng lập "Hoàng tử Cay" - một công ty sản xuất đồ ăn nhẹ hàng đầu ở Trung Quốc đại lục, gần đây đã tiết lộ rằng cha anh đã giấu kín gia sản gia đình suốt 20 năm để tạo điều kiện cho anh tự lập.

Cuộc sống "phú nhị đại" và tham vọng mới

Sau khi sự thật được phơi bày, lối sống của gia đình họ Trương cũng thay đổi chóng mặt. Ông Trương Ngọc Đông không còn giấu giếm sự giàu có của mình nữa. Cả gia đình đã chuyển từ căn nhà nhỏ ở huyện Bình Giang sang một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Theo tiết lộ của Trương Tử Long, chỉ riêng chi phí trang trí nội thất cho căn biệt thự này đã tiêu tốn hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 38 tỷ VNĐ), một con số mà trước đây trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.

Hiện tại, với tư cách là người thừa kế, Trương Tử Long không chọn cách hưởng thụ thụ động. Anh đang đảm nhận vị trí trưởng bộ phận Douyin (TikTok) của Spicy Prince, trực tiếp tham gia vào chiến lược marketing và phát triển thương hiệu trên nền tảng số. Trải qua cú sốc đầu đời, chàng trai trẻ giờ đây đã đặt ra một mục tiêu tham vọng hơn nhiều so với mức lương 6.000 nhân dân tệ ngày nào: đưa công ty của cha mình chính thức lên sàn chứng khoán (IPO).

Câu chuyện của Trương Tử Long không phải là cá biệt trong giới siêu giàu Trung Quốc, nơi nhiều bậc phụ huynh chọn cách "nuôi con trong nghèo khó" để rèn luyện ý chí, tương tự như trường hợp của thiên tài toán học Quách Văn Cảnh trước đây. Tuy nhiên, màn kịch kéo dài suốt 20 năm của ông chủ Spicy Prince vẫn khiến công chúng vừa buồn cười vừa thán phục về cách giáo dục con cái độc đáo này.