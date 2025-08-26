Gần đây, một người đàn ông họ Lưu, 27 tuổi, đến từ Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc), đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên mạng xã hội. Anh giới thiệu vợ mình là Hannah Harris, 30 tuổi, đến từ tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, chuyển đến Thẩm Dương vào tháng 8 năm ngoái để dạy tiếng Anh tại một trường mẫu giáo.

Vào tháng 11 năm ngoái, Lưu lần đầu gặp Harris khi anh giao đơn mì mà cô đặt và cả hai tình cờ chạm mặt trong thang máy. “Tôi không nói được tiếng Anh nhiều, nên chỉ buột miệng: ‘Xin chào, anh yêu em’. Cô ấy bật cười khi nghe thấy,” Lưu nhớ lại. Sau lần gặp gỡ ấy, họ đã trao đổi thông tin liên lạc và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Cặp đôi đã về chung nhà sau 5 tháng (Nguồn: Douyin)

Harris cho biết cô vừa muốn tìm hiểu anh Lưu, lại vừa muốn trao đổi ngôn ngữ: cô học tiếng Trung, còn anh học tiếng Anh. Những bức ảnh hai chú mèo cùng những đoạn clip nấu ăn hay trượt patin mà anh Lưu gửi khiến họ phát hiện ra nhiều sở thích chung, từ động vật, ẩm thực cho đến thể thao. Sau khi bắt đầu hẹn hò, Harris còn thường đi giao hàng cùng Lưu. Cả hai sẽ dành những ngày cuối tuần khám phá các làng quê ở ngoại ô Thẩm Dương.

Đến tháng 1, anh Lưu đã mua một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn Harris ngay tại ga tàu điện ngầm. Anh chia sẻ với Jimu News: “Mặc dù chúng tôi chưa quen nhau lâu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy là một người tốt bụng. Cô ấy chính là người tôi đang tìm kiếm.” Hai tháng sau, cặp đôi tổ chức đám cưới ở quê nhà của Lưu, trong khi cha mẹ Harris gửi lời chúc phúc từ Mỹ qua video.

Xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó, không nhà cửa, không xe cộ, Lưu cho biết điều khiến anh cảm động nhất là Harris chưa bao giờ bận tâm đến những điều đó. “Cô ấy nói với tôi rằng tình yêu không thể đong đếm bằng vật chất. Chúng tôi là tri kỷ,” Liu nói.

Cả hai chia sẻ những sở thích chung (Nguồn: Douyin)

Cả hai sử dụng ứng dụng dịch thuật để trò chuyện và dành buổi tối để học ngôn ngữ của nhau. Đến nay, Lưu và Harris đã có thể giao tiếp đơn giản bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Họ cùng nuôi một chú chó tên Pudding và thường xuyên cùng nhau nấu các món ăn truyền thống cũng như đạp xe dạo phố.

Anh Lưu chia sẻ anh mơ ước được cùng vợ đi du lịch khắp Trung Quốc, trong khi Harris - vốn đam mê viết lách - hy vọng một ngày sẽ trở thành nhà văn. “Mặc dù tôi chưa thể đọc tiểu thuyết tiếng Anh, nhưng tôi mong cô ấy có thể tự xuất bản tác phẩm của mình,” Lưu nói.

Anh cũng gửi gắm một lời nhắn đến những ai đang theo đuổi tình yêu: “Nếu bạn yêu ai đó, hãy nói ra.”

Câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 3 triệu lượt xem. Một cư dân mạng bình luận: “Hầu hết người Trung Quốc đều biết ba cụm từ tiếng Anh: ‘Anh yêu em’, ‘Xin chào’ và ‘Cảm ơn’. Lưu đã chọn câu nói cảm động nhất vào đúng thời điểm. Những người dũng cảm mới có thể tận hưởng tình yêu trước.” Người khác thì bày tỏ: “Kết hôn trong vòng chưa đầy nửa năm có thể là quá nhanh, nhưng mong họ sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương nhau trong cuộc sống thường ngày.”

Nguồn: South China Morning Post