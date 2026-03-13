Chẳng cần son phấn, váy áo lụa là, Ánh Viên vẫn khoẻ và đẹp!

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên, người hâm mộ thể thao Việt Nam thường nhớ ngay tới hình ảnh “tiểu tiên cá” từng làm rạng danh bơi lội nước nhà với hàng loạt huy chương ở các đấu trường lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Ánh Viên lại khiến dân mạng bất ngờ theo một cách khác: diện mạo xinh đẹp, vóc dáng khỏe khoắn, thần thái cuốn hút và vẻ đẹp đầy năng lượng của một người phụ nữ yêu thể thao.

Trong loạt ảnh tập luyện được chia sẻ mới đây, Ánh Viên xuất hiện với trang phục thể thao đơn giản gồm áo bra và quần legging đen. Không cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, cô tập trung thực hiện các bài tập cường độ cao như battle rope, plank và các động tác rèn sức bền. Những giọt mồ hôi trên gương mặt cùng ánh mắt tập trung cho thấy sự nghiêm túc và kỷ luật trong quá trình luyện tập.

Điều khiến nhiều người chú ý chính là thân hình săn chắc và cân đối của "tiểu tiên cá". Vai thon, cơ tay khỏe, vòng eo gọn gàng và đôi chân rắn rỏi - tất cả đều là thành quả của nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp. Dù đã rời xa đỉnh cao thi đấu, Ánh Viên vẫn duy trì phong độ thể chất đáng nể, đúng chuẩn một vận động viên hàng đầu.

Ánh Viên gây sốt với vẻ đẹp khoẻ khoắn (Ảnh: Elle)

Không chỉ khỏe, Ánh Viên còn mang một vẻ đẹp riêng. Đó không phải kiểu sắc đẹp “mỏng manh”, mà là vẻ đẹp của sự bền bỉ và năng lượng tích cực. Làn da khỏe khoắn, nụ cười tươi cùng ánh mắt tự tin khiến cô toát lên sức hút tự nhiên. Nhiều người nhận xét rằng càng trưởng thành, Ánh Viên càng đằm thắm và cuốn hút hơn trước.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên vẫn gắn bó với thể thao và thường xuyên chia sẻ các hoạt động luyện tập, truyền cảm hứng vận động cho cộng đồng. Hình ảnh một nữ vận động viên luôn nỗ lực, giữ lối sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng khiến cô tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Có lẽ vì thế mà khi nhìn loạt ảnh này, không ít người đã phải thốt lên: “Ánh Viên đúng chuẩn vừa khỏe vừa đẹp!”. Không cần ánh đèn sân khấu hay những bộ trang phục lộng lẫy, chỉ với hình ảnh tập luyện giản dị, cô vẫn khiến người ta cảm nhận rõ sự mạnh mẽ, tự tin và cuốn hút của một biểu tượng thể thao Việt Nam.