HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Chán' Toyota và Mercedes-AMG, hãng xe sang vừa vào Việt Nam quyết định chuyển sang dùng động cơ đến từ thương hiệu cực độc, trang bị máy V6 hybrid nhỏ nhất thế giới

Thanh Nhã
|

Tương lai của Lotus giờ đây phụ thuộc vào động cơ hybrid hạng nhẹ do sự hợp tác giữa Geely và Renault phát triển.

Lotus dường như sắp loại bỏ cả động cơ Toyota và Mercedes-AMG khỏi Emira, tên công ty được cho là sẽ cung cấp động cơ thay thế đã khiến một số người đam mê xe bất ngờ. Theo Autocar, Emira phiên bản cải tiến sẽ ra mắt vào năm 2028 và sẽ sử dụng động cơ tăng áp kép 3.0L mới do Horse Powertrain phát triển.

Lotus Emira sẽ dùng động cơ được sản xuất bởi công ty thuộc hệ sinh thái Geely. Ảnh: Lotus

Horse Powertrain là liên doanh được thành lập bởi công ty mẹ của Lotus, Geely và Renaul. Cho đến nay, công ty này chủ yếu được biết đến với các động cơ hybrid công suất thấp, chứ không phải xe thể thao. Giám đốc điều hành của Lotus, Feng Qingfeng, cho biết quyết định này chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là ở Mỹ.

“Họ nói với chúng tôi rằng họ yêu thích động cơ V6, và thực tế phiên bản V6 là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi tại thị trường Mỹ,” Feng nói trong một cuộc phỏng vấn với Autocar.

Động cơ mới chắc chắn nghe có vẻ đầy hứa hẹn trên lý thuyết. Công ty sản xuất động cơ cho biết động cơ V6 này sản sinh công suất lên đến 536 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, trong khi chỉ nặng 160 kg. Công ty tuyên bố đây là động cơ V6 nhẹ nhất hiện có trên thị trường, nhẹ hơn khoảng 10 kg so với bất kỳ động cơ nào của đối thủ.

Horse Powertrain đã giới thiệu động cơ này tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh tháng trước, gọi nó là W30. Nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hybrid và kết hợp với hộp số hybrid bốn cấp tích hợp động cơ điện, mặc dù hy vọng Lotus có những kế hoạch hộp số khác. Hệ thống này hỗ trợ cấu hình hybrid nhẹ và hybrid hoàn toàn, thậm chí có thể hoạt động như một bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

Giám đốc điều hành của Horse, Matias Giannini, cho biết với tạp chí rằng kích thước nhỏ gọn của động cơ đến từ kỹ thuật mô-đun dựa trên công nghệ 4 xy-lanh hiện có.

Khối động cơ V6 hybrid nhẹ nhất thế giới. Ảnh: Horse Powertrain

Việc chuyển đổi này cũng giúp Lotus kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình phát triển trong tương lai, đồng thời có khả năng giảm chi phí dài hạn. Thay vì phải nhập động cơ từ Toyota và AMG, Geely giờ đây có thể giữ mọi thứ trong hệ sinh thái doanh nghiệp đang phát triển của mình.

Động cơ mới dường như sẽ không dừng lại ở Emira. Lotus cũng đang chuẩn bị một siêu xe hybrid V8 mới, dự kiến sẽ hồi sinh tên gọi Esprit và đã được hé lộ trong một hình ảnh teaser chính thức tuần này. Động cơ V8 được cho là có chung kiến trúc với động cơ V6 mới và có thể sản sinh công suất hơn 986 mã lực cùng với sự hỗ trợ của điện.

Lotus Esprit mới dự kiến ra mắt năm 2028 được cho là sẽ được sản xuất tại Hethel, Anh, cùng với Emira, giúp đảm bảo tương lai của nhà máy lịch sử của thương hiệu.

Xe đang đổ RON95, chuyển sang xăng E10 cần lưu ý điều gì?
Tags

Toyota

Geely

Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại