'Chán' Toyota và Mercedes-AMG, hãng xe sang vừa vào Việt Nam quyết định chuyển sang dùng động cơ đến từ thương hiệu cực độc, trang bị máy V6 hybrid nhỏ nhất thế giới

Lotus dường như sắp loại bỏ cả động cơ Toyota và Mercedes-AMG khỏi Emira, tên công ty được cho là sẽ cung cấp động cơ thay thế đã khiến một số người đam mê xe bất ngờ. Theo Autocar, Emira phiên bản cải tiến sẽ ra mắt vào năm 2028 và sẽ sử dụng động cơ tăng áp kép 3.0L mới do Horse Powertrain phát triển.

Lotus Emira sẽ dùng động cơ được sản xuất bởi công ty thuộc hệ sinh thái Geely. Ảnh: Lotus

Horse Powertrain là liên doanh được thành lập bởi công ty mẹ của Lotus, Geely và Renaul. Cho đến nay, công ty này chủ yếu được biết đến với các động cơ hybrid công suất thấp, chứ không phải xe thể thao. Giám đốc điều hành của Lotus, Feng Qingfeng, cho biết quyết định này chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là ở Mỹ.

“Họ nói với chúng tôi rằng họ yêu thích động cơ V6, và thực tế phiên bản V6 là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi tại thị trường Mỹ,” Feng nói trong một cuộc phỏng vấn với Autocar.

Động cơ mới chắc chắn nghe có vẻ đầy hứa hẹn trên lý thuyết. Công ty sản xuất động cơ cho biết động cơ V6 này sản sinh công suất lên đến 536 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, trong khi chỉ nặng 160 kg. Công ty tuyên bố đây là động cơ V6 nhẹ nhất hiện có trên thị trường, nhẹ hơn khoảng 10 kg so với bất kỳ động cơ nào của đối thủ.

Horse Powertrain đã giới thiệu động cơ này tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh tháng trước, gọi nó là W30. Nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hybrid và kết hợp với hộp số hybrid bốn cấp tích hợp động cơ điện, mặc dù hy vọng Lotus có những kế hoạch hộp số khác. Hệ thống này hỗ trợ cấu hình hybrid nhẹ và hybrid hoàn toàn, thậm chí có thể hoạt động như một bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

Giám đốc điều hành của Horse, Matias Giannini, cho biết với tạp chí rằng kích thước nhỏ gọn của động cơ đến từ kỹ thuật mô-đun dựa trên công nghệ 4 xy-lanh hiện có.

Khối động cơ V6 hybrid nhẹ nhất thế giới. Ảnh: Horse Powertrain

Việc chuyển đổi này cũng giúp Lotus kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình phát triển trong tương lai, đồng thời có khả năng giảm chi phí dài hạn. Thay vì phải nhập động cơ từ Toyota và AMG, Geely giờ đây có thể giữ mọi thứ trong hệ sinh thái doanh nghiệp đang phát triển của mình.

Động cơ mới dường như sẽ không dừng lại ở Emira. Lotus cũng đang chuẩn bị một siêu xe hybrid V8 mới, dự kiến sẽ hồi sinh tên gọi Esprit và đã được hé lộ trong một hình ảnh teaser chính thức tuần này. Động cơ V8 được cho là có chung kiến trúc với động cơ V6 mới và có thể sản sinh công suất hơn 986 mã lực cùng với sự hỗ trợ của điện.

Lotus Esprit mới dự kiến ra mắt năm 2028 được cho là sẽ được sản xuất tại Hethel, Anh, cùng với Emira, giúp đảm bảo tương lai của nhà máy lịch sử của thương hiệu.